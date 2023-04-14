CHP'li Aydın, Ankara- İzmir hızlı tren hattı projesini sordu

İZBB Meclisi üyesi ve CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın, bitirilmeyen Ankara – İzmir hızlı tren projesine yönelik eleştirilerde bulunarak "İzmir merak etmesin, nasıl İzmir’e demir ağlarla örüyorsak, Mayıs sonrasında halkın iktidarını kurduğumuz da İzmir’e, İzmirlilere layık görülen bu duruma da son vereceğiz" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Grup Başkan Vekili Murat Aydın, İZBB ve ESHOT Genel Müdürlüğü 2022 yılı faaliyet raporu görüşüldüğü meclis oturumunda konuştu. Aydın, merkezi iadarenin İzmir'e vaad ettiği bitiirilmeyen Ankara- İzmir hızlı tren hattı projesne ilişkin eleştilerde bulundu. İzmir’de merkezi idarenin bütçesi ile yapılmış hiçbir metro hattı olmadığını vurgulayan Aydın, "İzmir’de U harfi ile gösterilmiş metro istasyonu göremezsiniz. Ve merkezi hükumet yıllardır yapma sözü verdiği Otogar – Halkapınar Metrosunu yapmayacağını bir kez daha dile getirdi. 2014 yılından bu yana bu metro hattı için yatırım bütçesine para ayırmadı ve İzmir halkıyla alay edercesine bu yıl da 3 bin liralık bedel koymakla yetindi" dedi.

"AÇILIŞ TARİHİ KONUSUNDA RİVAYETLER MUHTELİF"



Ankara- İzmir hızlı tren hattı projesi üzerinden sözlerini sürdüren Aydın, "Bugün sizinle bir konuyu, yılan hikayesine dönmüş bir konuyu ayrıntısıyla konuşmak isterim. Ne de olsa İZBB Meclisindeyiz ve İzmir’in yararına olan işlerin peşindeyiz. O halde önce şunu soralım: Ankara – İzmir hızlı tren hattı nerede? En son Salihli civarlarında olduğu söylenmişti. Nerede ve ne zaman hizmete açılacak? Tıpkı Bayraklı Şehir Hastanesinde olduğu gibi hızlı trende de açılış tarihi konusunda rivayet muhtelif. Kendisi de halen İzmir Milletvekili olan Sayın Binali Yıldırım 21 Eylül 2013 tarihinde temeli atılan bu hattın 1080 günde yani 3 yılda biteceğini söylemişti. Bu açıklamaya göre hattın Eylül 2016 yılında açılmış olması ve biz İzmirlilerin ve Ege Bölgesinde yaşayanların tam altı buçuk yıldır bu hattı kullanıyor olması gerekirdi. Oysa ortada ne hat var ne tren. Tam 10 yıl geçti. Beş ayrı ulaştırma bakanı gördük ama hızlı tren bir türlü İzmir’e varamadı. Peki, bu hat ne zaman hizmete açılacak? 16 Kasım 2018 tarihinde açıklama yapan dönemin Ulaştırma Bakanı Cahit Turan’a göre hat 2020 sonunda ya da en geç 2021 başında İzmir’e ulaşmış ve hizmete açılmış olacaktı. 31.08.2022 tarihinde açıklama yapan Bakan Adil Karaismailoğlu’na göre hattın açılışı 2025 yılında. Fakat aynı bakan 16.10.2021 tarihinde, hattın Eşme ilçesinde tünelle ilgili törende, hattın 2022 yılının sonunda tamamlanacağını söylemişti. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter’in soru önergesi üzerine TBMM’ne verdiği cevapta hattın 2024 yılında biteceğine dair bakanlık öngörüsünün olduğu söylenmiş. Yani tahmin yani hayırlısı inşallah cevabı verilmiş. SonundaSayın Bakan verdiği her tarih boş çıkınca tarih vermeyi bırakmış ve 22.03.2022 tarihli açıklamasında Ankara – İzmir Hızlı Tren Hattının bittiğinde kaç yolcu taşıyacağını, yolun ne kadar kısalacağını söylemiş ama bitiş tarihini vermekten özenle kaçınmış. Ancak Sayın Bakanın bilmediğini bilen, söylemediğini söyleyenler var. Mesela Ocak 2023’te açıklama yapan Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur’a göre hızlı tren 2024 yılında açılacak" şeklinde konuştu.



"EE NE OLDU ŞİMDİ? HANİ HAT 2024’TE BİTİYORDU?"



"Ankara – İzmir hızlı tren projesi kaça mal olacak?" diyerek sözlerini sürüdren Aydın, "2013 yılında ilk ihale yapıldığında projenin bedeli4 milyar 500 milyon lira yani temel atma tarihindeki dolar kuruna göre 1 dolar = 1,96 TL yaklaşık olarak 2 milyar 300 milyon dolar. Ama bu parayla iş bitmedi. İşi üstlenen firma 19 Mart 2022 tarihinde bir müjde verdi. Hızlı tren için 17 Mart 2022 tarihinde 2,3 milyar dolarlık kredi bulunmuş. Ne demek bu? Hızlı tren için temel atıldığı tarihte bu projenin finansmanı yokmuş, varsa da gerçekçi olmadığı için ya da paralar attaya gittiği için para yetmemiş ve 9 yıl sonra para arayışına girilmiş, neredeyse projenin ilk ihale bedeli kadar bir miktar dış finansman bulunmuş. Gözlerindeki ışıltı gözlerimizi kamaştıran sayın bakan kredi bulduklarını müjdeliyor ama hat bir türlü bitmiyor, belirlenen hiçbir maliyet hesabı tutmuyor. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun Kasım 2022’de açıkladığına göre; temeli atıldığında 4 milyar 500 milyon liraya mal olacağı söylenen projenin maliyeti ona katlanarak 47 milyar liranın üzerine çıktı. Dünyada bu standarttaki tren hatları için kilometre başına 1 milyon 500 bin dolar harcanırken, Ankara – İzmir Hızlı Tren hattının kilometre başına maliyeti 5 milyon doları buldu ve daha da nereye çıkacağı belli değil. Şunu da eklemeden geçmeyelim. Buca Metrosunu neden en düşük teklif verene değil bir sonraki şirkete verdiniz diye soran arkadaşlar, Ankara – İzmir Hızlı Tren hattı hangi firmaya ve hangi ihale usulü ile verildi biliyor musunuz? Bu hattın yapımı açık ihaleyle değil, pazarlık usulüyle bir firmaya verildi. Üstelik temeli 2013 yılında atılan projenin yeni ihalesi 6 Ekim 2020 tarihinde yapılmasına rağmen bakanlık işi pazarlık usulüyle ve 2 milyar 162 milyon 600 bin avro sözleşme bedeliyle bir firmaya verdiğine dair sonuç ilanını 2 yılı aşkın süre sonra, 22 Aralık 2022 tarihinde yayınladı. Tren hattı ihalelerinin TL ile yapıldığına dair 2020 yılında yapılan bakanlık açıklamasının gerçeği yansıtmadığı da bu şekilde anlaşılmış oldu. Hattın ne zaman hizmete açılacağına dair az önce söylediğim tarihlere bir yenisinin daha eklendiğini finansmanın bulunduğuna dair resmi açıklamadan öğreniyoruz. Finansmanın bulunduğuna dair 19 Mart 2022 tarihli açıklamada hattın yapımının 42 ayda biteceği söylenmiş. Hadi para hemen geldi ve işe hemen başladınız diyelim ve 42 aylık süreyi Mart 2022 tarihinden başlatalım. Bu tarihe 42 ay eklersek hattın bitiş tarihi Haziran 2025’e geliyor. Ee ne oldu şimdi? Hani hat 2024’te bitiyordu? Bu durumda hızlı tren hattının açılışı en erken 2025’e kalmış oldu. 2013 yılında temeli atılan hat, bu tarihten 12 yıl sonra açılmış olacak. Tabi mevcut siyasi iktidar değişirse. Değişmez ise İzmirlinin daha ne kadar bekleyeceği meçhul. Bu denli büyük alt yapı projeleri için proje hazırlanırken finansmanının da bulunmasının ne kadar önemli olduğunu bilme anlatabildim mi? Şuraya bir hat çizelim, bir de tren çizelim, güzel bir istasyon binası yapalım diye kağıt üzerinde planlar yaparken bu işin hangi parayla yapılacağını belirlemez, buluruz bir şeyler diye yola çıkarsanız olacağı budur. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca Metrosunun yapımı için gereken parayı projenin oluşturulması süreciyle birlikte yürütmesinin, inşaat başlamadan önce finansmanın da sağlanmasının ne kadar değerli olduğunu bilmem anlatabildim mi? İşin komik yanı ne biliyor musunuz? Bir türlü bitmeyen bu proje geçtiğimiz Mart ayında Londra’da düzenlenen bir törende yılın ulaştırma projesi ödülünü almış. Bence bu ödül yanlış olmuş, yılın projesi değil on yılların ulaştırma projesi ödülü verilmeliydi. Ve bu proje, siyasi tarihte bir şehir bir bölge siyasi tercihleri nedeniyle nasıl cezalandırılırın, kamu kaynakları nasıl heba edilirin örneği olarak gösterilmeli. Tabi hızlı tren inşaatını bir türlü yapamayan ve sürekli ilave ödemeler isteyen inşaat firmasının İngiltere merkezli bir iştirakinin olmasının bu ödül üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu, ihaleyi alan firmanın, yapılacak işin 2.1 milyar dolarlık kısmını İngiliz kaynaklı dış finansman ile karşılayacak olmasının İngiltere’de verilen bu ödüle etkisinin olup olmadığını hiç bilemeyeceğiz. Çok önemli de değil zaten" ifadelerini kullandı.

"ARTIK HIZLI TREN DEĞİL"

Aydın, açıklmalarının devamında ise "Ama hepimizin gözden kaçırdığı bir şey var. İzmir halkının bilgisinden özen kaçırılan bir bilgiyi sizinle paylaşmak isterim.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir’le ilgili yatırımlarını duyurduğu raporda projeyi Ankara – İzmir hızlı tren projesi olarak tanımlıyor ve hattın dizayn edilen hızının saatte 250 Km olduğunu söylüyor. Ben de konuşmam boyunca hızlı tren kelimesini kullandım. Oysa bu da doğru değil. Ankara – İzmir Hızlı Tren Hattı Projesinde 2021 yılında yapılan değişiklikle bu hattın adı artık yüksek standartlı demiryolu. Yani artık ne zaman İzmir’e geleceği belli olmayan trenimiz hızlı tren değil. Farkı ne diye sordum: Hızlı tren hatları saatte 250 Km hız yapıyor ve bu hattı yük trenleri kullanamıyor. Maliyeti de daha yüksek. Yüksek Standartlı Demiryollarında hız, saatte 200 Km ve hattı yük trenleri de kullanabiliyor.

Yani demem o ki; devri iktidarlarında yapmayı planladıkları hızlı tren artık hızlı tren değil, bırakın 3 yılı 10 yıl geçmesine rağmen ortada tren yok ve maliyeti hızlı tren standardından vazgeçilmesine rağmen yola çıkıldığı zamana göre on kattan fazla arttı. Tablo bu. Ama İzmir merak etmesin, nasıl İzmir’e demir ağlarla örüyorsak, Mayıs sonrasında halkın iktidarını kurduğumuz da İzmir’e, İzmirlilere layık görülen bu duruma da son vereceğiz" diye konuştu.