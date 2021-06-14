2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
2 GÜN ÖNCE KURTARILMIŞTI AMA...
0
ALAY KONUSU OLDU!
ALAY KONUSU OLDU!
0
YENİ BİR TÜR KEŞFEDİLDİ
YENİ BİR TÜR KEŞFEDİLDİ
0
ÜNLÜ İSİM HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ İSİM HAYATINI KAYBETTİ
0

CHP'li Beko'dan Göztepe açıklaması

Göztepe’nin 96. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Göztepe’nin daha büyük efsanelere imza atmak için Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’e ihtiyacı olduğunu vurguladı

CHP'li Beko'dan Göztepe açıklaması
14 Haziran 2021 Pazartesi 15:35

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun açıklaması şöyle:

Bugün 14 Haziran; 1925'te kurulan Göztepe'nin 96. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Sen çok yaşa Göz Göz!..

Avrupa'da ilk defa bir Türk takımı olarak yarı final oynayan; Adnan Süvari'nin liderliğinde Koca Kaptan Gürsel Aksel, İngiliz Nevzat,  Bombacı Halil, Ali Artuner, Buldozer Fevzi, Ertan Öznur ve arkadaşlarıyla Efsane Göztepe olarak tarih yazan Göztepe, Başkan Sepil'in döneminde 14 sezon aradan sonra beşinci sezon üst üste Süper Lig’de oynama başarısı gösteriyor.

Göztepe, inanıyorum ki İzmir'in ve Türk futbolunun müstesna bir rengi olarak; güzel oyun, futbolun geleceğinden çok daha güzel yerlerde olacak, başarıdan başarıya koşacaktır.

Bu çerçevede Başkan Sepil'e bu güzel günde bir çağrıda bulunmak isterim; Sayın Başkan, 7 yılda sadece Göztepe'ye değil Türk futboluna da değer kattınız. Göztepe Başkanı olarak Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na başkanlık da yaparak bu onuru İzmir'imize getirdiniz.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni mükemmel hale getirdiniz. Göztepe'yi 2. Lig'den alıp 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkardınız ve gediklisi yaptınız. Göztepe'nin 90 küsur yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürüp Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nı bu güzel camiaya kazandırdınız.

Göztepe'de daha yapacak işleriniz olduğunu düşünüyorum bir taraftar olarak; altyapıyı ve akademiyi kurmadan, Göztepe'yi zirveye oynatıp Avrupa'da sahaya çıkarmadan bırakıp gitmenize gönlüm razı değil.

Bu duygu ve düşüncelerle Göz Göz'ün 96. kuruluş yıldönümünü nice yıllar dileğiyle kutluyorum; Göztepe camiasina, bir parçası olduğum vefakar taraftarlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Etiketler; #kani beko #göz göz #göztepe #mehmet sepil #kani beko göztepe
Önceki Haber
Düğün hazırlığı yapıyordu, ölü bulundu!
Sonraki Haber
CHP'li Öztrak: Ülkeyi gırtlağına kadar borca batırmayı devleti yönetmek sanıyorlar
İki gün önce kurtarılmıştı, bu kez öldü!
İki gün önce kurtarılmıştı, bu kez öldü!
0
Karşıyaka Belediyesi’nden “Temel Elektronik ve Kodlama Eğitimi”
Karşıyaka Belediyesi’nden “Temel Elektronik ve Kodlama Eğitimi”
0
İzmir'e yeni imar yönetmeliği: Daha temiz, daha yeşil ve engelsiz
İzmir'e yeni imar yönetmeliği: Daha temiz, daha yeşil ve engelsiz
0
Gaziemir'deki radyasyon normal değerin 7 bin 291 katı!
Gaziemir'deki radyasyon normal değerin 7 bin 291 katı!
0
İzmir'de iki motosikletli çarpıştı: 2 ağır yaralı
İzmir'de iki motosikletli çarpıştı: 2 ağır yaralı
0
İzmir'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
İzmir'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.