CHP'li Beko'dan Göztepe açıklaması

Göztepe’nin 96. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Göztepe’nin daha büyük efsanelere imza atmak için Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’e ihtiyacı olduğunu vurguladı

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun açıklaması şöyle:

Bugün 14 Haziran; 1925'te kurulan Göztepe'nin 96. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. Sen çok yaşa Göz Göz!..

Avrupa'da ilk defa bir Türk takımı olarak yarı final oynayan; Adnan Süvari'nin liderliğinde Koca Kaptan Gürsel Aksel, İngiliz Nevzat, Bombacı Halil, Ali Artuner, Buldozer Fevzi, Ertan Öznur ve arkadaşlarıyla Efsane Göztepe olarak tarih yazan Göztepe, Başkan Sepil'in döneminde 14 sezon aradan sonra beşinci sezon üst üste Süper Lig’de oynama başarısı gösteriyor.

Göztepe, inanıyorum ki İzmir'in ve Türk futbolunun müstesna bir rengi olarak; güzel oyun, futbolun geleceğinden çok daha güzel yerlerde olacak, başarıdan başarıya koşacaktır.

Bu çerçevede Başkan Sepil'e bu güzel günde bir çağrıda bulunmak isterim; Sayın Başkan, 7 yılda sadece Göztepe'ye değil Türk futboluna da değer kattınız. Göztepe Başkanı olarak Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na başkanlık da yaparak bu onuru İzmir'imize getirdiniz.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'ni mükemmel hale getirdiniz. Göztepe'yi 2. Lig'den alıp 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkardınız ve gediklisi yaptınız. Göztepe'nin 90 küsur yıllık rüyasını gerçeğe dönüştürüp Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nı bu güzel camiaya kazandırdınız.

Göztepe'de daha yapacak işleriniz olduğunu düşünüyorum bir taraftar olarak; altyapıyı ve akademiyi kurmadan, Göztepe'yi zirveye oynatıp Avrupa'da sahaya çıkarmadan bırakıp gitmenize gönlüm razı değil.

Bu duygu ve düşüncelerle Göz Göz'ün 96. kuruluş yıldönümünü nice yıllar dileğiyle kutluyorum; Göztepe camiasina, bir parçası olduğum vefakar taraftarlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum.