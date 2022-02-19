CHP'li Özel'den Gaziemir ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 1000 hizmet gününde yaşama geçirdiği projeleri anlatan Belediye Başkanı Halil Arda, "Mali disiplinle belediyemizin ekonomik yapısını güçlendirdik. Halkın yararını gözeterek kamusal alanları genişlettik. Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi ve Gaziemir Gençlik Merkezi projelerimizle ilçemizin geleceğine yön vereceğiz" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, bir dizi programa katılmak üzere ilçeyi ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yaşama geçirdiği projeleri anlattı. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda hizmette 1000. Gün değerlendirme toplantısına Özel ile birlikte CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve parti yöneticileri katıldı. Gaziemir tanıtım filminin ardından söz alan Başkan Arda, belediyenin hizmetlerini anlattı.

İlk hedeflerinin tasarruf, kamulaştırma ve kamusal alanları genişletme olduğunu ifade eden Başkan Arda, bu kapsamda taşeron sistemini kaldırarak 19 yeni temizlik aracı aldıklarını söyledi. Arda, bu uygulama ile bugüne kadar yapılan tasarrufun 10 milyon lirayı geçtiğini vurguladı.

Kamusal alanları genişletmek için kira süresi dolan belediye mülklerini belediye eliyle işlettiklerini ifade eden Başkan Arda, bu kapsamda yaşama geçirdikleri ilk projelerinin Porta Gaziemir olduğunu söyledi. Başkan Arda, "Porta Gaziemir'de hem yurttaşlarımızı sağlıklı ve ucuz gıdayla buluşturuyor hem de kadın istihdamına katkı koyuyoruz. Yapımını tamamladığımız, Sevgi Yolu'ndaki Porta 2'yi de 1 ay içinde hizmete alacağız" dedi.

İyilik kapısı: Sosyal Market

"Yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu yok etmek istiyoruz" diyen Başkan Arda, hayata geçirdikleri Sosyal Market ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını, burada verilen puan yüklü kartla ailelerin her ay düzenli bedelsiz alışveriş yapabildiklerini söyledi. GAGEM Gaziemir Gençlik Merkezinin Z kuşağının her türlü gereksinimlerinin göz önüne alınarak hazırlandığı kompleks bir proje olduğunu anlatan Başkan Arda, "Gaziemirli gençlerin çağdaş fikirlerle donatılacağı, dil eğitimi alacağı; sorgulayan, hesap soran, özgür gençlerin yetişeceği bir gençlik merkezimizin projesi tamamlandı. Şu anda ihale aşamasındayız. Yakında buranın temelini atıyoruz" dedi.

Sarnıç Toplum Merkezi (STM)

Sosyal projeleriyle ve sağlık alanındaki projeleriyle yaşamın her aşamasında yurttaşların yanında yer aldıklarına vurgu yapan Başkan Arda, toplumun demografik, ekonomik ve sosyal nedenlerle ortaya çıkan karşılanmamış ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu sosyal sorunlara çözüm üretmek amacıyla Sarnıç Toplum Merkezi'ni tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Başkan Arda, "Artık kadın, erkek, engelli, yaşlı, çocuk ayrıştırmadan ortak alanlarda hizmet vereceğiz. Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve çocuk gelişim uzmanlarının görev yapacağı merkezimizde, kadınlar, engelliler ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşlara hizmet sunacağız" dedi.

AKM Yenilendi

1998 yılından bu yana Gaziemir'in kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Atatürk Kültür Merkezi'ni yenilediklerini anlatan Başkan Arda, "Kültür merkezimizi günümüz koşullarına uygun hale getirmek için hazırladığımız tadilat projesi kapsamında baştan sona yeniledik. Yeni teknolojik cihazlarla donattığımız kültür merkezimizde, sanatçıları ve sanatseverleri daha modern ve işlevsel bir salonda ağırlayacağız" diye konuştu.



Tarihi taş bina yenileniyor

Kentin en eski yapılarından birini 2 milyon 800 bin lira bedelle kamulaştırdıklarını ifade eden Başkan Arda, şu an da Restorasyon projesi çizilen tarihi yapının bu dönem Gaziemir'e kazandırılacağını söyledi.

Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi

Yaşama geçirecekleri Sanat Merkezi'nin İzmir'in kültür sanat yaşantısına yön vereceğini ifade eden Başkan Arda, "Gaziemir kültürle sanatla büyüyen bir ilçe. Şu an projesi çizilen ve İzmir'in anıt projesi olacak Yüzüncü Yıl Sanat Merkezi, mimari bir sanat eseri olacak ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına çok yakışacak. İzmir Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla yapılacak olan bu mimari eser için Başkanımız Tunç Soyer'e de şimdiden şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gaziemir'in sorunlarını TBMM'ye taşıyacağım

Başkan Arda'dan sonra söz alan Özgür Özel, "Belediyelerimizdeki hizmet ve projelerimiz, iktidara geldiğimizde ülkemizi nasıl yöneteceğimizin en büyük göstergesidir. Bu nedenle belediyelerimize çok iş düşüyor. Gaziemir Belediye Başkanımız hizmetlerine ilişkin çok güzel bir sunum yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Gaziemir'in uzun yıllardır çözülmeyen sorunlarının da takipçisi olacağım. Emrez Mahallesi'nde yer alan nükleer atık sorununu TBMM gündemine taşıyacağım" dedi.

İzmir'in Çernobiline ziyaret



Başkan Arda sunumunun ardından Özgür Özel'e yaptığı projeleri yerinde gösterdi. İlk olarak Sosyal Market'i ziyaret eden Özel, projenin işleyişi hakkında bilgi aldı. Daha sonra Porta Gaziemir'i ziyaret eden Özel, projenin mutfağında çalışan kadınlarla sohbet etti. İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen nükleer atık alanını da ziyaret eden Özel, alanda incelemelerde bulunarak Başkan Arda'dan atıkların kaldırılması için verdiği mücadele hakkında bilgi aldı.

Özgür Özel, Belediye Başkanı Halil Arda, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ve partililerle birlikte esnaf, pazar yeri ve kahvehane ziyaretleri yaparak yurttaşları dinledikten sonra ilçeden ayrıldı.