CHP'li Sertel İzmir'e sığınan depremzedeleri ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, deprem bölgesinden gelerek Çiğli'de evlere yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti. CHP Çiğli İlçe Başkanlığı yöneticileri ve Çiğli İzkent Mahallesi Muhtarı Hatice Karaağaçlıgil'le birlikte depremzede aileleri ziyaret eden Sertel, sorunlarını dinledi taleplerini not aldı.

CHP'li Sertel İzmir'e sığınan depremzedeleri ziyaret etti
24 Şubat 2023 Cuma 11:31

Çoğunluğu Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'dan gelen ailelerin geçici de olsa başlarını sokacak bir yuva buldukları için memnun olduklarını ifade eden Sertel, şunları söyledi:

"Deprem bölgesinde 10 gün süren çalışmalarımızın ardından İzmir'e yerleşen veya yerleştirilen aileleri ziyaret etmeye başladık. Her evde ayrı bir hikaye her evde ayrı bir acıyla karşılaştık. Deprem bölgesinde çadır sorunu halen devam ederken İzmir'e gelen depremzede vatandaşlarımız başlarını sokacak bir yuva buldukları için memnunlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Belediyesi ve İzkent Mahalle muhtarımız Hatice Karaağaçlıgil Çiğli'ye gelen vatandaşlarımıza sahip çıkmışlar. Kimileri akrabalarının yanına sığınırken, akrabası olmayan aileler için boş olan kapıcı daireleri ayarlanmış. İçerisine temel ihtiyaçlarını giderecek eşya ve gıda konulmuş. Eksikleri belediyelerimiz ve yardımseverler tarafından karşılanıyor. Bir kira bir yuva kampanyası ile mağdur aileler daha uzun süre kalabilecekleri konutlara yerleştirilecek. Tüm aileler korku içerisinde ve geleceğe ilişkin endişeler taşıyor. Kendilerine uzanan yardım eli sayesinde şimdilik kendilerini güvende hissediyorlar. Bu yaraları hep birlikte saracağız."

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