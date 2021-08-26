KORONAVİRÜS HAMLESİ
KORONAVİRÜS HAMLESİ
0
PREZERVATİF YERİNE ONU KULLANINCA
PREZERVATİF YERİNE ONU KULLANINCA
0
'ANAMORFOZ ATATÜRK' İLGİ GÖRDÜ
'ANAMORFOZ ATATÜRK' İLGİ GÖRDÜ
0
ELEKTRİKTEN TASARRUF İÇİN...
ELEKTRİKTEN TASARRUF İÇİN...
0

CHP'li Serter: TOKİ dar gelirliye hitap etmiyor

TOKİ’nin Karabağlar Uzundere Mahallesi’nde inşa edilen 60 metrekare 2+1 konutları fahiş fiyatlardan açık artırmaya çıkarmasına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Ekonomi Masası Üyesi ve İzmir Milletvekili Bedri Serter, TOKİ’nin bir müteahhit firma gibi kâr elde etmeye çalıştığını söyledi.

CHP'li Serter: TOKİ dar gelirliye hitap etmiyor
26 Ağustos 2021 Perşembe 07:55

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi’nde inşa edilen 285 konutu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık artırma ile satışa sundu. Alıcıların, konut ve iş yerlerine yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecekleri bildirilirken satışa sunulan 2+1 60 metrekare konutların açık artırma taban fiyatlarının 400 bin TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi.

Dar gelirliye hitap etmiyor

TOKİ’nin 60 metrekare 2+1 konutları fahiş fiyatlardan açık artırmaya çıkarmasına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Ekonomi Masası Üyesi ve İzmir Milletvekili Bedri Serter, “TOKİ’nin kimliğini kaybettiğini söyledi. TOKİ'nin bir müteahhit firma gibi çalıştığını ifade eden Serter, “TOKİ kendi kimliğini korumak mecburiyetinde. Bir ailenin zor yaşayabileceği 2+1, 60 metrekare konutları 400 bin TL üzerinden fiyatlarla açık artırmaya çıkarıyorsa bunu alacak insanların gelir düzeyini tespit etmek zorundayız. Bunlar dar gelirlilere hitap etmiyorlar. Kâr kazanmaya çalışıyorlar. TOKİ bir müteahhit değildir. İnsanların makul seviyede alabileceği konutlar yapması şarttır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en doğru şekilde bunu yapacağız. Hatta benim bir projem var. Organize sanayi bölgelerinde de toplu konut gibi fabrika açmak isteyenlere biz fabrikaları inşa edeceğiz onlar makine yatırımlarını yapacak” diye konuştu.

"Lime, lime fakirleştik"


Fahiş konut fiyatları ve yüksek kira ücretleri üzerinden açıklamalarını sürdüren Serter, “20 yılın sonunda AKP iktidarının ülkeyi getirdiği noktada her tarafta parça parça olmuş durumdayız. Türkiye lime lime fakirleşti, hepimiz fakirleştik. Bunun farkında olmayan bir topluluk şu anda tek adam hüviyetinde çalışmakta. Bu düzenin mutlak değişmesi gerekiyor. Artık demokratik bir parlamenter sisteme geçmemiz lazım. Tek adam idaresinde ülke yönetilemiyor” diye konuştu.

Etiketler; #toki #chp #bedri serter #Konut
Önceki Haber
İZTO Başkanı Özgener: Enflasyon artık herkesin ana gündem maddesi olmaya başladı
Sonraki Haber
'Anamorfoz Atatürk' ilgi gördü
'Anamorfoz Atatürk' ilgi gördü
'Anamorfoz Atatürk' ilgi gördü
0
Avda acı olay! Arkadaşını domuz sanınca...
Avda acı olay! Arkadaşını domuz sanınca...
0
Deprem travmasını 'Şanslı' ile atlatıyor
Deprem travmasını 'Şanslı' ile atlatıyor
0
İzmir'de Nostalji Vapuru 65 yaş üstü için seferde
İzmir'de Nostalji Vapuru 65 yaş üstü için seferde
0
Başkan Soyer'den Murat Dağı için 'Milli Park' çağrısı
Başkan Soyer'den Murat Dağı için 'Milli Park' çağrısı
0
Karabağlar'da eğitime tam destek
Karabağlar'da eğitime tam destek
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.