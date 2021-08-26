CHP'li Serter: TOKİ dar gelirliye hitap etmiyor

TOKİ’nin Karabağlar Uzundere Mahallesi’nde inşa edilen 60 metrekare 2+1 konutları fahiş fiyatlardan açık artırmaya çıkarmasına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Ekonomi Masası Üyesi ve İzmir Milletvekili Bedri Serter, TOKİ’nin bir müteahhit firma gibi kâr elde etmeye çalıştığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi’nde inşa edilen 285 konutu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık artırma ile satışa sundu. Alıcıların, konut ve iş yerlerine yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecekleri bildirilirken satışa sunulan 2+1 60 metrekare konutların açık artırma taban fiyatlarının 400 bin TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi.

Dar gelirliye hitap etmiyor

TOKİ’nin 60 metrekare 2+1 konutları fahiş fiyatlardan açık artırmaya çıkarmasına tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Ekonomi Masası Üyesi ve İzmir Milletvekili Bedri Serter, “TOKİ’nin kimliğini kaybettiğini söyledi. TOKİ'nin bir müteahhit firma gibi çalıştığını ifade eden Serter, “TOKİ kendi kimliğini korumak mecburiyetinde. Bir ailenin zor yaşayabileceği 2+1, 60 metrekare konutları 400 bin TL üzerinden fiyatlarla açık artırmaya çıkarıyorsa bunu alacak insanların gelir düzeyini tespit etmek zorundayız. Bunlar dar gelirlilere hitap etmiyorlar. Kâr kazanmaya çalışıyorlar. TOKİ bir müteahhit değildir. İnsanların makul seviyede alabileceği konutlar yapması şarttır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en doğru şekilde bunu yapacağız. Hatta benim bir projem var. Organize sanayi bölgelerinde de toplu konut gibi fabrika açmak isteyenlere biz fabrikaları inşa edeceğiz onlar makine yatırımlarını yapacak” diye konuştu.

"Lime, lime fakirleştik"



Fahiş konut fiyatları ve yüksek kira ücretleri üzerinden açıklamalarını sürdüren Serter, “20 yılın sonunda AKP iktidarının ülkeyi getirdiği noktada her tarafta parça parça olmuş durumdayız. Türkiye lime lime fakirleşti, hepimiz fakirleştik. Bunun farkında olmayan bir topluluk şu anda tek adam hüviyetinde çalışmakta. Bu düzenin mutlak değişmesi gerekiyor. Artık demokratik bir parlamenter sisteme geçmemiz lazım. Tek adam idaresinde ülke yönetilemiyor” diye konuştu.