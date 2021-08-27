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CHP'li vekil 9 Eylül'de gösteri uçuşu yapacak

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde İzmir semalarında gösteri uçuşu yapacak.

CHP'li vekil 9 Eylül'de gösteri uçuşu yapacak
27 Ağustos 2021 Cuma 19:04

HABER EKSPRES-Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihindeki en önemli günlerden olan İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde İzmir semalarında gösteri uçuşu yapacak.

Sosyal medya hesabından paylaştığı görsellerle 9 Eylül 2021 tarihinde İzmir Havacılık Kulübü üyesi pilotlarla birlikte gerçekleştirecekleri uçuş öncesi hazırlık yaptıklarını belirten CHP'li Bakan, "9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşunun 99. yılı kutlamaları için İzmir Havacılık Kulübü üyesi pilot arkadaşlarımla yapacağımız gösteri uçuşunun hazırlıklarını yaptık. 9 Eylül İzmir’in kurtuluş günü olmasının yanı sıra üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisinin kuruluşunun da 98. yıldönümü. 9 Eylül’de Gündoğdu Meydanında buluşmak üzere" dedi.

Etiketler; #9 eylül #izmir #chp
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