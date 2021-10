CHP'li Yücel'den AK Partili Kaya'ya sert sözler: Siz ülkeyi batırdınız farkında değil misin?

CHP İzmir İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mevcut iktidarın hırçınlaştığını belirterek "20 yıldır iktidara en yakın olduğumuz bir dönemden geçiyoruz" dedi. İl Başkanı Yücel ise CHP'nin 30 milletvekiliyle İzmir'de gerçekleştirdiği saha çalışmalarını eleştiren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'yı eleştirdi. Yücel, AK Partili Kaya'ya yönelik "Be hey gafil! Sen İzmir'de yaşamıyor musun? Siz ülkeyi batırdınız farkında değil misin? " diye sert çıktı

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Danışma Kurulu toplantısı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Geniş katılımlı toplantıya CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocoğlu, CHP Parti Meclisi (PM) Üyeleri, İzmir Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il yöneticileri, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ile önceki dönemlerde farklı kademelerde görev alan partililer katıldı. Toplantının basına açık bölümünde CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına 10 Ekim Ankara Gar saldırısını hatırlatarak başlayan CHP İl Başkanı Deniz Yücel, 103 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı saldırısıyla ilgili adaletin hla tecelli etmediğini söyledi. Sözlerine partisinin iktidar hedefi üzerinden sürdüren Yücel, "Hedefimizi tek bir kelimeyle ifade etmek mümkün: Hedefimiz iktidar. Ama nasıl bir iktidar? Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir iktidar. İnançları nedeniyle, etnik kimlikleri yada yaşam tarzları nedeniyle kimseyi ötekileştirmeyen, ayrıştırmayan, siyaseti yönetmek için toplumun sinir uçlarıyla oynayarak toplumu kutuplaştırmayan bir iktidar.Nasıl bir iktidar? Kendi öz yurtlarında yurtsuz kalan gençlerini, kayyum rektöre itiraz ettikleri için demokratik haklarını kullanan gençlerini, akademisyenlerini terörize etmeyen, toplu gözaltılarla tutuklamalarla toplumu sindirmeye çalışmayan bir iktidar. Kadına şiddete dur diyen, devletin tüm kurumlarıyla kadına şiddete karşı tedbir alan, aktif tavır alan ve uygulayan bir iktidar. İşçiye, memura, emekliye, hak ettikleri ücreti veren, EYT'lilerin emeklilik hakkını, polise, infaz memuruna, sağlık personeline, din görevlisine 3600 ek gösterge hakkını teslim eden bir iktidar. Ülkenin zenginliklerini eşit ve adil bir şekilde dağıtan, çalışan, üreten, hakça bölüşen; tasada ve kıvançta birlik duyan, geçmişiyle barışık, geleceğe umutla bakan, mutlu ve huzurlu bir toplum için çalışan ve çabalayan bir iktidar..." dedi.

Canla başla çalışıyoruz



Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumsal yapısının bozulduğu ve bin yıllık devlet geleneklerinin yok edildiğini belirten Yücel, "Bütün kararların ve güçlerin tek bir kişinin elinde ve uhdesinde toplandığı ve ne yazık ki fiili durumda, parti devletine dönmüş ucube bir sistemle yönetildiğimiz görüyoruz. Bu düzeni değiştirmek için göreve geldiğimiz ilk günden beri İl yönetim kurulu üyelerimizle birlikte canla başla çalışıyoruz. Faaliyetlerimizi burada sıralamak yerine yaklaşık 20 dakikalık sunumuyla sizlerle paylaştık. En önemli önceliğimiz mümkün olduğu kadar vatandaşımıza ulaşmaktı. Şunu çok çok iyi biliyoruz. Biz kendimizi anlatmazsak, insanlar, bizi başkalarının anlattığı şekilde değerlendiriyorlar. Her türlü iftirayı, karalamayı, algı yaratma yöntemlerini kullanan bir iktidar karşısında en doğru yöntem; herkese ulaşmak, herkese dokunmak, herkesi kucaklamaktır" diye konuştu.

İzmir'de CHP'li 30 milletvekili ile yapılan saha çalışmalarına eleştirilerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'ya da yanıt veren İl Başkanı Yücel, "2 gündür bir çalışma yapıyoruz. İzmir milletvekillerimiz ve genel merkezimizce görevlendirilen milletvekillerimizle birlikte toplam 30 milletvekilimizle Kınık, Bergama, Aliağa, Menemen, Kiraz, Beydağ, Bayındır ve Tire'de köy çalışması yaptık. 194 köy ve 41 merkez mahallede çiftçimizle, üreticimizle ve esnafımızla bir araya geldik. Bu çalışma birilerini rahatsız etmiş ki; AKP'li bir vekil 'Misafir milletvekillerini şehir merkezine sokamadılar' diye bir şey yumurtlamış. Her zamanki gibi kirli dilleriyle belediyelerimize çamur atmış. Be hey gafil! Sen İzmir'de yaşamıyor musun? Siz ülkeyi batırdınız farkında değil misin? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler her türlü engellemelere rağmen, her türlü karalamaya rağmen halkın sorunlarına çözüm üretiyorlar. Sen uzayda mı yaşıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her yerinde çalışıyoruz



Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki çalışmalarına da değinen Yücel, "Biz başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere, Belediye Başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Zor koşullarda fedakarca görev yapıyorlar. Milletvekillerimiz Türkiye'nin her yerinde çalışıyorlar. Parti meclisi üyelerimiz Türkiye'nin her yerinde çalışıyorlar. İlçe örgütlerimiz, Kadın kollarımız, gençlik kollarımız özveriyle çalışıyorlar. Bu düzeni değiştirecek gücümüz var. İnancımız var. Kararlılığımız var. Bir misyonumuz var; Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimizi; ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandırmak. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde, örgütümüzle ve yerel yönetimlerimizle birlikte... Kadınlarımız ve gençlerimizle birlikte... Esnafımızla, işçimizle, memurumuzla birlikte... Bu düzenin değişmesini isteyen, dostlarımızla ve halkımızla birlikte... Danışma kurulumuzun partimize, ülkemize mücadelemize faydalı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

İktidara en yakın olduğumuz dönem



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İl Başkanı Yücel gibi Ankara Garı saldırısını hatırlatarak "Güne çok ağır başladık. Yaklaşık 6 yıl önce tarihimizin en büyük katliamlarından biri yaşandı. Ardı ardına patlayan bombalarla emek ve barış mücadelesini veren 103 canımızı kaybettik" sözleriyle açıklamalarına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyerde,"Göreve başladığımızda mutlaka bir anıt yapacağımıza söz vermiştik. Bir yarışma düzenlendi ve açılışta da hepimizin boğazını düğümleyen o hatıraları yaşamamıza imkan veren bir anıt çıktığını gördük. Barış kenti İzmir'de barışın simgesi olacak bir anıt... Danışma Kurulumuzun bu toplantısının son derece heyecan verici olduğunu söylemek istiyorum.20 yıldır iktidara en yakın olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Seçim yaklaşırken iktidar sakinleri daha sessiz olurlar, muhalefet daha sesini çıkarır. Bugün bunun tersi yaşanıyor; biz sessizliğimizi koruyoruz ama iktidar daha çok hırçınlaşıyor. Bunu da özellikle milletvekillerimizin yurt saffında yaptığı olağanüstü çalışmalardan biliyoruz. O nedenle öncelikle milletvekillerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Hiçbir tarihte bu kadar yoğun ve yaygın bir çalışma görmedik, hepsine minnettarız" dedi.

Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak istiyoruz



CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İyilikte yarışmaya devam edeceğiz" sözlerini hatırlatan Soyer, "İkinci yüzyılda, Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırarak girmek istiyoruz. Siyaset yapmamızın en büyük nedeni atalarımızın bize bıraktığı emanete layık olmak ve buna imkân veren bir yaşam kalitesini tüm vatandaşlarımıza yaymak. Kısaca emek, barış ve demokrasiyi yaygınlaştırmak. Bizim asli görevimiz bu çerçeve içinde canla başla çalışmak. Biliyoruz ki bu çalışmaların çok daha fazlasını üretmek mecburiyetindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle danışma kurulumuzun eksiklerimizi derinleştiren değil, daha güçlü yanlarımızın ortaya çıkaran sonuçlar yaratmasını diliyorum" diye konuştu.