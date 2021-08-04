CHP'li Yücel'den basiretsiz, liyakatsiz yöneticiler çıkışı

Bergama’da sanayi sitesi esnafını ziyaret eden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, devam eden orman yangınları üzerinden merkezi iktidarı eleştirerek basiretsiz ve liyakatsiz yöneticilerin bu sorunu çözemediğini söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı’nın iki günlük Bergama ilçe çalışma programı kapsamında CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Bergama Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Yücel’e sanayi sitesi ziyaretinde CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz ve partililer eşlik etti. Burada esnafın dertlerini dinleyip devam eden yangınlar üzerinden eleştirilerde bulunan Yücel, “Basiretsiz ve liyakatsiz yöneticilerin bu sorunu nasıl çözemediğini ve ülkemizde ormanların, ormanların ötesinde insanların ve şehirlerin yandığını görüyoruz. Ama bunu düzelteceğiz” dedi.

Esnafın umudu: değişim

Sanayi sitesindeki esnafları ziyaret ederek işlerinin durumunu soran CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel kendisine eşlik eden basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Esnafın genel olarak mevcut iktidarın değişmesiyle ilgili bir umudu olduğunu kaydeden Yücel, "Sanayi sitesi esnamızı gezdik. Genelde esnaf şikâyetçi. Geçmiş yıllarda yaptıkları işi yapamamalarından, personel çıkarmalarından ya da personel sayısını azaltmalarından şikayetçi. Bakıyoruz genelde mevcut iktidarın değişmesiyle ilgili bir umut var. Tabii biz burada CHP olarak iktidar değişikliğinde onun alternatifi olma iddiasındayız Burada yerel yönetimlerimizin yaptıkları, büyükşehir olsun diğer ilçelerdeki komşu Dikili Belediyesi gibi. Ve tabii ki İzmir’de metropolde esnafın bu en zor döneminde pandemi kısıtlamalarında onların yanında olduk. Bir taraftan ülkenin birçok yerinde yangın var. Bu bizim de içimizi yakıyor. Basiretsiz ve liyakatsiz yöneticilerin bu sorunu nasıl çözemediğini ve ülkemizde ormanların, ormanların ötesinde insanların ve şehirlerin yandığını görüyoruz. Ama bunu düzelteceğiz. Bunu düzeltmek için de esnafımızla, vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bugün Bergama programımızın ikinci günü. Bugün köy ziyaretlerimizi de yapacağız ve akşam geç saatlerde de programımızı tamamlayacağız” açıklamasında bulundu.



"Koltuğun hakkını veremiyor"

Devam eden orman yangınları üzerinden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelik eleştirilerde de bulunan Yücel, “Bakanlığın ve Bakan’ın kendi görev ve sorumluluklarını açıp okumalarını öneriyoruz yakan top gibi başkasına sorumluluğu atar gibi bu sorumluluktan kurtulmaları söz konusu değil. Yaptıkları işin, aldıkları görevin sorumluluklarının ciddiyetinin farkında değiller. İnsanların akılarıyla alay eder gibi küçümser gibi açıklamalar yapıyorlar. O Bakan’ın bir dakika dahi koltuğu işgal etmemesi gerekiyor. Çünkü o koltuğu dolduramıyor ve hakkını veremiyor O koltuğu oldurmak ya da o koltuğun hakkını vermek gibi bir derdi ve kaygısı olduğunu da düşünmüyorum” diye konuştu.



"Asıl siyaset yapan kendileri"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin “yangın üzerinden siyaset yapıyorlar” eleştirilerine de yanıt veren Yücel, "Sayın mevkidaşımın bu açıklaması asıl siyaset yapmak. CHP hiçbir zaman insan hayatı üzerinden, doğal afet üzerinden siyaset yapmaz. CHP oradaki vatandaşların yarasına merhem olmak için, yangının söndürülmesi için, merhem olması için inisiyatif alarak, risk ve sorumluluk alarak alanda görev aldılar. Cumhurbaşkanı, otobüsten insanların kafasına çay paketi fırlatırken, Genel Başkanımız ve Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'de olmak üzere belediye başkanlarımız alandaydı. Bu siyaset yapmak değil, vatanını sevmek, vatandaşlarını, insanı sevmek ve ülkeye sahip çıkmaktır. Bence örnek alsınlar… Asıl siyaset yapan kendileri" şeklinde konuştu.



“Bunların hepsini ödeteceğiz”

Buca'daki 2019 yılında kapatılan Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü hakkında da konuşan Yücel, "Bir taraftan basiretsizlik ve liyakatsizlik dedik, diğer taraftan da ileriyi görememek, öngörülü olamamak… Bir devlet adamından olması gereken en önemli özellikle öngörülü olmasıdır, ileriyi görmektir. Bir taraftan da kendilerine bir faydası olmadığı için, rant yaratmadığı için bunu kapatmışlardır ve sonuçları ağır oluyor bedelleri ağır ödeniyor. Biz CHP olarak bunların hepsini düzelteceğiz" diye konuştu.

