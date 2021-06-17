CHP'li Yücel'den HDP saldırısı açıklaması

HDP'nin İzmir'deki binasına yapılan saldırı sonrası CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de olay yerine giderek açıklama yaptı

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, il yöneticileri de alana gelerek HDP yetkililerine baş sağlığı diledi. Olay yerinde açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Yücel, “Bir siyasi partiye silahlı bir saldırı yapıldı. Hangi siyasi partiye yapılırsa yapılsın bu Türkiye'nin siyasi hayatına yapılmıştır. Arkasında kimler var ne var ne yok zaman gösterecek. Ben hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. HDP'ye de geçmiş olsun diyorum. Gerçekten üzücü bir olay. Bunun arkasını hem İzmir Emniyeti'nin hem de İçişleri Bakanlığı'nın soruşturması, araştırması, arkasındaki kişi ya da kişileri adalete teslim etmesi gerekiyor” diye konuştu.

HDP MYK Üyesi Mahfuz Güleryüz'ün olay için provokasyon olduğunu söylemesinin hatırlatılması üzerine konuşan Yücel, "Eğer böyle bir şey varsa durum çok daha vahim. Güvenlikten sorumlu Emniyet yeterli önlemi almadıysa burada ihmalin ötesinde bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bunu zaman ve süreç gösterecek” dedi.

Önlem alınmalı

"Saldırıların devam etme ihtimalini nasıl görüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren CHP’li Yücel, "Böyle bir şeyi asla ve asla kimsenin istemeyeceğini düşünüyorum. Benzer olaylar geçmişte Türkiye'de yaşandı. Bu tür olayların kimseye, arkasında kim varsa kimseye de bir faydası yok. Toplumun sağduyulu olması gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın, Emniyet'in, kolluk kuvvetlerinin gerekli önlemi alması lazım. Bu tür olaylarla mücadele konusunda iradeli ve kararlı bir duruş sergilenmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

