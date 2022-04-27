CHP'li Yücel pazar alışverişini paylaştı: İki öğün tencere kaynatmak imkansız

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yapılan fahiş zamlar sonrasında vatandaşın girmeye korkar olduğu semt pazarlarında, halkın ve esnafın nabzını tutmaya devam ediyor. Yücel, son olarak Buca Şirinyer pazarında ekonominin nabzını tutarken, yaşanan büyük sıkıntıları bir kez daha gözler önüne serdi.

Neredeyse yazın gelmesine rağmen bir türlü ateşi sönmeyen meyve ve sebze fiyatları vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Üreticinin desteklenmemesi, çiftçinin karşılaması mümkün olmayan gübre, işçilik ve fide maliyetleri sebebiyle ekim yapamaması ve aracıların yüksek karları sebebiyle semt pazarları da vatandaşa artık lüks geliyor.

Durmak bilmeyen zamlar sonrası vatandaşın ve pazarcı esnafının yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için sık sık semt pazarlarına giden CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Şirinyer pazarında hem alışveriş yaptı hem de esnaf ve vatandaşı dinledi. “Yaşanan sıkıntıların AKP iktidarı tarafından sadece izlendiğini, ekonomik buhranın azalmak bir yere artarak devam ettiğini” dile getiren Yücel, şunları söyledi;

Ülkede hem esnafın hem vatandaşın halini en iyi anlatan yerler semt pazarları. Maalesef insanların Pazar çantalarını doldurdukları, yarına ekmek param kalır mı diye düşünmeden alışveriş yaptıkları zamanlar çok geride kaldı. Buca Şirinyer pazarında da, tüm ülkedeki pazaryerlerinde olduğu gibi ne alışveriş yapan halk ne de geçimini pazarcılık yaparak sağlayan esnaf memnun. Kara kış geride kaldı, havalar ısındı, meyve sebze ucuzlar beklentisiyle bizim gibi pazara gelen vatandaşlar fiyatları görünce hayal kırıklığına uğruyor. Bazı ürünlerde, geçen haftalara göre çok az düşüşler olsa da fiyatlar emekli, öğrenci, asgari ücretli için hala çok yüksek. Düşüş yaşanan ürünlerde, geçen haftalarda öylesine fahiş zamlarla yükselmişti ki, bugün biraz fiyatı düşmüş olsa bile Türkiye şartlarında almak çok zor. Bu iktidar vatandaşa bu yaz da kara kış yaşatmaya kararlı. Konuştuğumuz tüm vatandaşlar da, pazarcı esnafı da artan maliyetlerden, yapılan zamlardan çok ama çok şikayetçi. İnsanlar ülke bu durumdayken, AKP iktidarının sadece bahane ve laf üretmesine kızgın. Halk hesap soracağı günü, yani sandığın kurulacağı günü bekliyor. Kendi iktidarlarıyla 2023, 2032, 2071 hayali kuran hayalperestler, pazarda insan içine çıkacak cesaret bulurlarsa, vatandaşa göre iktidarlarının 3 günlük ömrü bile kalmadığını görürler. Saraylardan, üçer beşer maaş alarak yaşadıkları havuzlu villalarından vatandaşa tepeden bakanlara vatandaşın mesajı sandıkta gelecek. Vatandaşa tepeden bakan anlayış, seçim günü tepetaklak olacak.

BU PAHALILIKTA İKİ ÖĞÜN TENCERE KAYNATMAK İMKANSIZ

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 200 liralık Pazar bütçesiyle yapılan alışverişin detaylarını da paylaşırken “Her evde tencere kaynasın diye alınması gereken ürünlerin bazılarını ancak yarım kilo almamıza rağmen 200 liralık bütçenin üstüne çıktık. Domatesin kilosu 20 lira, Salatalık 30 lira, yarım kilo alabildiğimiz dolmalık biberin kilosu 30 lira, yine yarımşar kilo alabildiğimiz sivri biberin ve taze fasulyenin kilosu 40 lira, patatesin kilosu 10 lira, elmanın kilosu 20 lira, yeşilliğin bir demeti 2 buçuk lira, peynirin kilosu 90 lira ve ancak 200 gram alabildik. Bu aldıklarımızla dört kişilik bir ailenin bir hafta boyunca tencere kaynatması, en az iki öğün yemek yemesi ve çocuklarını sağlıklı besleyerek karnını doyurması imkansız. Kaldı ki 200 lira pazar bütçesi olmayan vatandaşlarımız var. Bu duruma seyirci kalmak resmen insanlara “aç kalın” demek. AKP iktidarının insanımıza layık gördüğü şey maalesef açlık ve yokluk” dedi.

PAZARCI ESNAFI ERKEN SEÇİM İSTİYOR

CHP İzmir İl Başkanı Yücel’e Şirinyer pazaryeri ziyaretinde CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe ve CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Yıldız Yılmaz’da eşlik ederken, pazarcı esnafı da ekonomik şartlardan ve yaşadıkları zorluklardan dert yandı.

Yücel’in alışveriş yaptığı peynirci esnafı erken seçim beklediklerini ifade ederek “ Hayat pahalı, alım gücü yok. İnsanlar çok zorlanıyor, hiç memnun değiliz. Derhal değiştirmemiz lazım, hiç durmadan derhal. Hatta erken seçim olsa daha iyi olacak” dedi.

Bir diğer pazarcı esnafı da kullandıkları Pazar poşetlerinin bile 5 ay önceye göre yüzde 300 zamlandığını söyleyerek “Bu poşet 25 lira, eskiden 6 liraydı. Eskiden dediğim 5 ay önce. Mazot olmuş 22-23 lira” diyerek önü alınamayan zamlara dayanmalarının imkansız olduğunu ifade etti.