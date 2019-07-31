CHP Menderes'te Danışma Kurulu toplandı

CHP Menderes İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti. Toplantıda yerel seçimlerde alınan başarı masaya yatırıldı.

CHP Menderes İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı 31 Mart Yerel Seçimleri ve 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Seçimleri gündemiyle gerçekleşti. Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantının divan başkanı CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Özkan Tice oldu. Toplantıya Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın yanı sıra CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi ve çok sayıda partili katıldı.

Başarı Sürecek

Açılış konuşmasını yapan CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Candan , "120 gün önce Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerin sonucunda, ülkenin birçok yerinde hak ettiğimiz başarılı neticeler aldık. Bilhassa Menderes'imizde yerel yönetimin başına geçerek hep beraber büyük bir başarı göstermiş olduk. Bu başarıya ulaşılmasında desteklerini bizden esirgemeyen milletvekillerimize, hiç bir çıkar gözetmeden günlerce saha çalışması yürüten fedakar gençlik kollarımıza, aynı şekilde kar-kış demeden gerektiğinde evinde çocuğunu bırakıp gece gündüz çalışan cefakar kadın kollarımıza, tereddüt etmeden inandıkları değerlerin peşinde yürüyen ilçe örgütümüze, millet ittifakının ortağı İYİ Parti yönetimine ve üyelerine ve en önemlisi parti üyelerimize, hemşerilerimize teşekkürü bir borç biliriz. Artık önümüzde yeni bir süreç var. Menderes'te belediye başkanımızın CHP Belediyeciliğinin en güzel örneklerini sunacağına inancımız tam. Yerelde aldığımız başarıyı hizmetlerimizle sürdürecek ve genel seçimlerde partimizi iktidara taşıyacağız" dedi.

Kadın ve gençlere önem

Siyasette ve sosyal yaşamda kadınların ve gençlerin daha aktif rol alması için çalışacaklarını da kaydeden Candan, "Önümüzdeki süreçte öncelikle kadının gücünü ve kadın elinin nelere kadir olduğunu daha iyi göstereceğiz. Kadınlarımızın siyaset sahnesinde daha fazla yer alması için emek vereceğiz. Geleceğimizin güvencesi gençlerimizin daha eğitimli, daha sosyal, iş güç ve meslek sahibi olması adına onların yanında olacağız. Daha sosyal ve yaşanabilir bir Menderes olma yolunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bunların gerçekleştirilmesinde 'her şeyin en iyisini biz biliriz' anlayışından uzak, el birliği ile üretmek ve tecrübeli büyüklerimizin bilgilerinden faydalanmak da en önemli ilkemiz olacaktır" ifadelerini kullandı. CHP İzmir Milletvekilleri de yaptıkları konuşmalarda yerel seçimlerde Menderes'te kazanılan başarı nedeniyle ilçe örgütünü kutladı.

Örgüte teşekkür

Toplantıda sonunda konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da," Yerel seçimlerde aldığımız başarı ve ardından geçen süreçte en büyük desteği veren örgütüme teşekkür ederim. Örgütümüzden aldığımız güç ile Menderes'imize baharı getirdik, şimdi de aynı güç ile Menderes'imize hak ettiği hizmetleri kazandırma vakti" dedi.

100 gün raporu

100 günlük görev süresini de değerlendiren Başkan Kayalar, "Yerel seçimlerin ardından geçen 100 günlük süreçte belediyenin borç yükünü hafifletmek adına tasarruf tedbirlerimizi faaliyete soktuk. Yapmış olduğumuz uygulamalar ile yüzde 50 tasarruf sağladık. Esnafa olan borçlarımız ödenmeye başlarken, kamu kurum ve kuruluşlarına borçlarla ilgili yapılandırma yapıldı, çalışanlarımızın sıkıntı yaşamaması için önlem alındı. Maddi zorluk içerisinde olsak bile belediye hizmetlerimizi aksatmadan yerine getirmeye devam ediyoruz. Geride bıraktığımız süre içerisinde ilçemizin elzem sorunlarının çözümü için hızlıca hareket ettik. Her mahallemize eşit hizmet anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. n Yasin Çetin