CHP Milletvekili Sındır’dan, AKP Milletvekili Kırkpınar’a cevap ve davet!

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın Kamu-özel sektör işbirliği (KÖİ) İhaleleri ile ilgili yaptığı açıklamalara yanıt veren AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’a Sındır’dan cevap ve davet geldi.

“Şehir Hastanelerinin herhangi birisinin sözleşmesini milletin ve hatta iktidar partisinin bir vekili olarak Kırkpınar görmüş müdür? Görebilir mi? İsterse kendisine verirler mi?”

Sındır, “Yaşar Kırkpınar’ı konu ile ilgili kamuoyu önünde karşılıklı görüşmeye davet ediyorum” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan ve görüşmeleri komisyonda tamamlanan Torba Kanunda Şehir Hastaneleri’nin yap-kirala-devret modelinin sözleşmelerini göremediklerini ve bu sözleşmelerin karanlık bir kuyu olduğunu ifade etmişti. Sındır açıklamada “Sözleşmeyi gizleyerek kamu zararını mı örtüyorsunuz? Bugün sözleşme bedellerini niye azaltma ihtiyacı duyuyorsunuz? Çok fahiş değerler üzerinden mi bu sözleşmeler yapıldı da şimdi kamu yararını düşünüyoruz?” sorularını yönelterek AKP iktidarına yüklenmişti.

Sındır’ın komisyon görüşmelerinde dile getirdiği açıklamalara yanıt veren AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Sındır’ın KÖİ İhaleleri ile ilgili yaptığı açıklamanın gerçeklerle bağdaşmadığını söylemiş, CHP’li Sındır’ın sadece yaşanan bazı olumsuzlukları ele alarak açıklama yaptığını iddia etmişti.

Sındır bir açıklamayla Kırkpınar’a sorular yöneltti. Sındır, “Kırkpınar’a soruyorum: Şehir Hastanelerinin herhangi birisinin sözleşmesini milletin ve hatta iktidar partisinin bir vekili olarak Kırkpınar görmüş müdür? Görebilir mi? İsterse kendisine verirler mi? Milletimize hesabını verebilir mi? Sayıştay denetleyebilir mi? Kamu İhale Kurumu denetleyebilir mi? Devletin hangi kurumu bu ihaleleri denetleyebilir? Yoksa bunların hiçbirisi mümkün değil midir? Tüm sorularımızın cevabını kendisinden bekliyoruz. Yaptığımız açıklamalar komisyon görüşmelerinde de dile getirildiğinde neden başka bir AKP’li vekil o esnada bu açıklamalarımıza cevap veremedi? İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’ı konu ile ilgili kamuoyu önünde karşılıklı görüşmeye davet ediyorum” dedi.