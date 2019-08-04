CHP'nin önceliği gençler

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çiğli Kent Sempozyumu'nun ikinci gününde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Yunus Emre ile Yıldırım Kaya yerel yönetimlerin eğitim politikasına ilişkin görüşlerini belirtti.

Çiğli Belediyesi tarafından 'Ekolojik Sürdürülebilir Bir Kent ve Adil Bir Yaşam' temasıyla 2- 4 Ağustos tarihlerinde 'Çiğli Kent Sempozyumu' düzenlendi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün ev sahipliğinde, açılışını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yaptığı kent sempozyumunun ikinci gününde CHP Genel Başkan Yardımcıları Doç .Dr. Yunus Emre ile Yıldırım Kaya eğitim politikasıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

Nüfus değişiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Emre, 'Yerel Yönetimlerin Gençlik Politikası' için genç nüfusun eğitiminin önemine değinerek, "Türkiye'nin nüfusunun yarısı genç ve bu çok önemli bir gösterge ancak nüfus giderek yaşlanıyor. 2040'tan sonra üretken nüfus azalacak. Genç nüfusun iyi donanımlı ve eğitimli hale gelmesini sağlamalıyız. Ancak bu şekilde parlak bir gelecek mümkün olabilir. Ülkemizde eğitimin kalitesi önemli bir sorun. Eğitim kalitesiyle ilgili birçok uluslar arası kuruluşun hazırladığı raporda Türkiye sonlarda. Gençlerimiz ekonomik süreçlerin içinde değil. Ayrıca demokratik katılım sorunu da var. Gençler siyasete ve toplumsal yaşama katılmıyorlar. Aktif yurttaşlar olmaları gerekiyor gençlerin oysaki başta sosyal dışlanma ve işsizlik gibi sorunları var. Eğitime farklı yaklaşmak ve sportif olanakların artırılması gerekiyor" dedi.

Okul öncesi eğitim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 'Yerel Yönetimlerin Eğitim Politikası Nasıl Olmalı?' konulu konuşmasında okul öncesi eğitimin önemini vurguladı. Yerel yönetimlerin özellikle okul öncesi eğitim kurumları, spor okulları ve yurt açması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Bize aynı nehre akacak dereler lazım. Çocuklarımızın önünü açacak hizmetler yapmalıyız. Yaz okulları, sportif aktiviteler, kreşler, etüt merkezleri ve yurtlar bizim için çok önemli. Üretime dayalı anlayış hakim olmalı. Çocuklarımızın eğitimine sahip çıkmak zorundayız. Okul aile birlikleri de bu açıdan önemli. Özgür ve demokratik bir Türkiye için eğitime ve eğitimciye ihtiyacımız var" dedi.