CHP Ve İYİ Parti İl Başkanları'da hastaneye gitti

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, silahlı saldırı sonucu yaralanan ve yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından, yoğun bakım servisine alınan MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'yu ziyaret için Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

CHP Ve İYİ Parti İl Başkanları'da hastaneye gitti
24 Aralık 2019 Salı 10:42

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile görüşen Deniz Yücel ve Hüsmen Kırkpınar, İsmail Taşoku'nun durumu ile ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti. Her iki başkan, bir süre Taşoku'nun yakınlarıyla ilgilendikten sonra, hastaneden ayrıldı.


 


 


Kaynak: DHA
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