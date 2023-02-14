CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri huzur haklarını depremzedeler için bağışladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin Şubat ayı ilk birleşiminde Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri bu ay alacakları huzur haklarını depremzedeler için bağışladıklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Şubat ayındaki ilk birleşimi deprem bölgesinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla açıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde yapılan oturumda, meclisin gündeminde deprem felaketi vardı. Meclis oturumunda konuşan Başkan Soyer, “Yaşanan acıların tarifi mümkün değil. Oradaki çocuklar, gençler ve ailelerinin acılarını hafifletmek için yaşayacağız” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın iyileşmesi için çabalıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin depremin vurduğu kentlere yönelik çalışmalarını paylaşan Başkan Tunç Soyer, “İzmir olarak daha çok hizmet götürmek için çabalıyoruz. Temel amacımız bu. Verilen hizmeti en iyi şekilde koordine etmek ve hedefe yönelik çalışmak istiyoruz. Vatandaşımızın iyileşmesi, hayatın normalleşmesi için gayret ediyoruz” dedi.

Yapılan çalışmaları anlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta koordinasyon merkezi kurduğunu anımsatan Başkan Soyer, “Burada yerel yönetimlerin üreteceği hizmetler ekiplerimiz tarafından sağlanacak. Bir gölge belediye gibi çalışacaklar. 4 noktada Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini yurttaşlarımıza hizmet için seferber ettik. Depremden dolayı eksik kalan belediyecilik görevlerini yapacağız” dedi.

Hatay'ın yüzde 25'ine su veriyoruz

Deprem nedeniyle İskenderun'da su sıkıntısı yaşandığını anlatan Soyer, “Şehrin su ihtiyacını karşılayan pompa istasyonunun tamiratını arkadaşlarımız tamamladı. Şehrin yüzde 25'ine su verecek hale geldik. Samandağ ve Arsuz'da özellikle. Orada bir arıtma tesisi kuruyoruz. İZSU Genel Müdürlüğü'nden 200'ün üzerinde arkadaşımız, bölgede çalışıyor” diye konuştu.

“Destekler zayi olmasın”

İzmir'de depremzedelere yönelik büyük bir duyarlılığın olduğunu ve herkesin yardım etmek için çırpındığını ifade eden Soyer, şunları söyledi: “Vatandaşlarımız canla başla depremzedelere destek olmak için çalışıyor. Tek bir yardımın bile zayi olmasını istemiyoruz. Buradan giden tek bir battaniyenin bile ihtiyaç sahibine ulaşmasını sağlayacağız. En iyi, en doğru hizmeti götüren il İzmir olacak. Biz de deprem yaşadık. Ne yapılması gerektiğini biliyoruz.”

Soyer, deprem bölgesinde görev yapan bütün kurum ve kişilere de teşekkür etti.

CHP'den huzur hakkı açıklaması

CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın da “Duygularımızı dile getirmenin zor olduğu günler yaşıyoruz. Şu an birlikte yaraları sarma zamanı. Kurtarabildiğimiz kadar çok canı kurtaralım, kurtaramadıklarımızın yasını tutalım. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, merkezi yönetim birimlerine, yurttaşlara gösterdikleri büyük dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Oradaki her bir kişiye ulaşma konusunda gönülden çalışmalar var. Dayanışma duygusu ile umudu yüksek tutmak zorundayız. Kimse umutsuz olmasın. Bütün eksikliklerimize rağmen halkla birlikte bu zor günleri aşacağız” dedi. Aydın, bu ay alacakları meclis huzur haklarını “Bir Kira Bir Yuva” ve “Umut Hareketine” bağışladıklarını söyledi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise “Depremin ilk anından itibaren milletimiz, devletimiz tüm olumsuz koşullara rağmen elinden gelen bütün çabayı gösterdi. Oradaki insanlarımızın acısını hafifletmek ve enkaz altındaki insanlarımızı kurtarmak için çok çabaladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de diğer yerel yönetimler de milletimizin bireysel çabaları da bunun içerisinde. Depremi yaşayan bir şehiriz. Bu acıları atlatabilmek adına hepimize görev düşüyor. Bunun için mücadele edeceğiz. Devletimizle, milletimizle bu kötü günleri hep birlikte atlatacağız” dedi.

“Gün birlik olma günüdür”

Depremin ardından İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve birçok sivil toplum kuruluşunun bölgeye yardım götürmek için çabaladığını ifade eden MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin şunları söyledi: “Gün birlik olma günüdür. Siyasi kaygılarımızı bir kenara bırakarak yaşanan afetten ders çıkarmalıyız. Deprem öldürmez, çürük binalar öldürür. Deprem sonrası bütün kamu kurumları yaraları sarmaya gayret ediyorlar.”

“Acımız ve üzüntümüz büyük”

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç de depremin yaralarını sarmak için ülkenin her yerinden birçok insanın desteğini esirgemediğini anımsatarak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile koordineli her türlü desteği veriyor. Ülkemiz birinci derece deprem bölgesinde. Dileğim bu durum karşısında tüm illerdeki yapıların depreme karşı dirençli olması. Acımız ve üzüntümüz büyük. Ülkemizin başı sağ olsun” diye konuştu. Sevinç, İYİ Partili meclis üyeleri olarak bu ay alacakları meclis huzur haklarını “Bir Kira Bir Yuva” ve “Umut Hareketine” bağışladıklarını söyledi.