CHP’den emekli ve memur maaşı zamlarına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü tarafında hükümetin emeklilere ve memurlara verdiği yüzde 30’luk maaş zammına tepki gösterdi

Fatih ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü tarafında hükümetin bu yılın ilk altı ayında geçerli olacak emeklilere ve memurlara verdiği maaş zamlarına ilişkin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklamasında bulunuldu. İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Örgüt Başkanları ve CHP İzmir Milletvekillerinin katılımıyla yapılan açıklamada basın açıklaması metnini CHP İzmir İl Sekreteri Ahmet Yıldız okudu.

Yoksullukta buluşuyoruz

Yüksek enflasyon ve pahalılık ortamında yüzde 30'luk artışın yeterli olmadığını belirten Yıldız, "Yüzde 30'luk sefalet artışının 15,40 puanı, yani yarısından fazlası TÜİK'in makyajlı 6 aylık enflasyon verisinden oluşmaktadır. Erdoğan'ın sadaka verircesine yaptığı ve müjde olarak sunmaya çalıştığı artış ise bu oranı ikiye dahi katlamamıştır. Tüm çalışanlarımız ve emeklilerimiz tarafından bir kez daha bilinmesini istiyoruz: Ülkenin hazinesinden faizcilere, tefecilere her ay on milyarlarca lira aktaran Saray iktidarının çalışanlarımızın ve emeklilerimize reva gördüğü artış oranı yüzde 14,6'dan ibarettir. Saray, apartı haline getirdiği TÜİK'i de kullanarak adım adım tüm ücretleri asgari ücret seviyesine getirmiştir. Saray düzeni tüm toplumu yoksullukta buluşturmaktadır. 2015 yılında ortalama memur aylığı asgari ücretin 2,44 katı iken 2023 yılı için ortalama memur aylığı yüzde 30 zamla asgari ücretin 1,43 katına kadar gerilemiştir" dedi.

Türkiye'de 13,9 milyon emekli ve dul yetimin 8 milyonuna yakının asgari ücretin altında aylık aldığını ifade eden Yıldız, "SGK'nın son verilerine göre ülkemizde 4 milyon 84 bin dul yetim aylığı alan vatandaşımız bulunuyor. Dul ve yetimlerimizin kimisi aylık 800 TL ile, kimisi 1000 ile, kimisi ise 1500 TL ile geçinmek zorunda bırakılmaktadır" diye konuştu.

"Yoksulluğa son vereceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu düzeni değiştireceklerini belirten Yıldız, "İktidara gelir gelmez en düşük emekli aylığını asgari ücret seviyesine getireceğiz. Emekçinin, emeklinin yüksek enflasyon ve makyajlı veri kaynaklı kayıplarını telafi edeceğiz. Ekonomik buhrana, enflasyona, pahalılığa, işsizliğe, emekli yoksulluğuna son vereceğimiz, hep birlikte zenginleşip hep birlikte kalkınacağımız düzeni gelecek sandıktan sonra mutlaka kuracağız!" ifadelerini kullandı.