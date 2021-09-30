CHP’den memurlara 3600 ek gösterge desteği

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı, memurlara söz verilen "3600 Ek Gösterge"nin hayata geçirilmemesi nedeniyle Konak Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasını okuyan CHP İl Başkanı Yücel, 3600 Ek gösterge sözü verilen milyonlarca memurun iktidar tarafından bir kez daha yüz üstü bırakıldığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanlığı, 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri öncesinde, AK Parti iktidarı tarafından memurlara söz verilen "3600 Ek Gösterge"nin hayata geçirilmemesi nedeniyle basın açıklaması yaptı. Konak Meydanı Kemeraltı Çarşısı girişinde yapılan basın açıklamasını CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Özcan Purçu, CHP İlçe başkanları, CHP İl ve İlçe yönetimi ve sendika temsilcileri katıldı.

Memurlar yüzüstü bırakıldı



Basın açıklamasını okuyan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 24 Haziran Seçimleri öncesi AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın “Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız” sözlerini hatırlatarak, “AKP’nin Seçim Beyannamesinde bile yer almayan, yalnızca lafla taahhüt ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili Genel Seçimlerin üzerinden tam 39 ay geçmesine rağmen hiçbir düzenleme yapılmadı. Milyonlarca memur artan enflasyonun, dövizin, borçların, ekonomik krizin, mutfak yangınlarının altında 39 ayda ezildikçe ezildi. Hemen her kesimde olduğu gibi 3600 Ek gösterge sözü verilen milyonlarca memurumuz da iktidar tarafından bir kez daha yüz üstü bırakıldı. ‘3600 Ek gösterge’, çalıştıkça yoksullaşan, emekli olduğunda da açlık sınırı altında yaşamını sürdürmeye çalışan milyonlarca memurumuz için hayati önem taşıyor. Memurlar geçinemiyor. İktidara defalarca bu sorunun çözümü için yaptığımız çağrılar, iktidar tarafından hep kulak ardı edildi.

İktidar yine müjde diye duyuracak



Ülkenin kaynaklarının memurların 3600 Ek gösterge hakkının karşılanması için fazlasıyla yeterli olduğunu ancak kaynakların halka aktarılmamasını ise bilinçli bir tercih olduğunu iddia eden Yücel, “AKP Genel Başkanı her defasında ‘dünya 5’ten büyüktür’ derken, 5’li çeteye bugüne kadar 131 kez vergi indirimi yaptı. Yıllardır 3600 Ek gösterge hakkını bekleyen memurlarımız için soruyoruz, 5’li çete milyonlarca memurumuzdan daha mı büyüktür? Bu yılın sadece ilk 8 ayında, ballı müteahhitlere 20 milyar TL’ye yakın garanti ödemesi yapan iktidar, 3600 Ek gösterge hakkını bekleyen milyonlarca memurumuza mı kaynak bulamıyor? Bu ülkenin namuslu dürüst ahlaklı memurları çalışmaları karşılığında hakkı olanı istiyorken İktidar yine bir sonraki seçimde 3600 ek göstergeyi müjde diye duyuracak. Yıllardır halkın kaynaklarını yandaşlara ve tefecilere dağıtırken, milyonlarca memurun insanca yaşam hakkı hiçe sayılıyor” dedi.

Vaat olarak kaldı



3600 Ek gösterge hakkını bekleyen memurlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ‘3600 Ek gösterge konusunun çözüleceği’ sözünün de vaat olarak kaldığını dikkat çeken Yücel, “Bu yıl gerekli çalışmaların yapılacağı ve 3600 Ek gösterge konusunun çözüleceği söylendi. Her zaman olduğu gibi yine 3600 Ek gösterge hakkı, milyonlarca memura verilen bir vaat olarak kaldı. Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memurları artık iktidarın sözde vaatlerine inanmıyor. Her yıl 3600 Ek gösterge hakkı için oyalanan, hayalleri suya düşürülen memurlarımız, iktidarın samimiyetine güvenmiyor. Milyonlarca memur 3600 Ek gösterge hakkı için, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarını bekliyor. İktidarımızda, yıllardır sözde vaatlerle ve içi boş müjdelerle bekletilen, öğretmenlerimizin, tüm Sağlık Çalışanlarımızın, Polislerimizin, Din Görevlilerimizin, İnfaz Koruma Memurlarımızın, 3600 Ek gösterge talebini derhal hayata geçireceğiz. İktidarın yıllardır yaptığı umut tacirliğine, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında son vereceğiz” diye konuştu.

Adaletsizlik kısmen ortadan kalkacak



Birleşik Kamu İş İzmir İl Başkanı Adem Yıldırım ise “Ülkemizde ekonomik ve sosyal yaşam şartları her geçen gün kötüye gitmektedir. Kamu emekçileri, emekli olduktan sonra aldıkları emekli maaşıyla geçinememektedir. Ekonomik kriz çarşıda, pazarda, marketlerde ve alışverişin yapıldığı tüm noktalarda ağır şekilde ilerlerken emekli olan bir kamu çalışanı ay sonunu zor getirmektedir. Kamu emekçilerinin, ek gösterge sorunu birçok kamu görevlisini meslek grubunu ilgilendirmektedir. Bu düzenleme polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri için değil tüm kamu emekçilerini kapsaması gerekmektedir. Ülkemizde memur ve memur emeklisi hem şuanda hem de emekli olduktan sonra geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Kamu emekçileri, emeklilik ek göstergelerinin yükseltilmesiyle adaletsizliğin kısmen ortadan kalkacağını düşünmektedir. Siyasal iktidarın ve cumhurbaşkanın seçim öncesindeki kamu emekçilerine verdikleri sözlerin seçimler sonrasında unutulmamasını ve görmezden gelinmemesini istiyoruz. Memurların aylık ücretlerini, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini düzenleyecek olan 3600 ek göstergenin tüm siyasi partilerin tarafından desteklenmesi beklenmektedir. Bu amaçla yapılacak olan bu düzenlemeye karşı demokratik ve meşru zeminde mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bütün iş kollarında çalışan kamu emekçilerinin beklentilerinin özlük haklarının düzenlemeler ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi olduğunu belirtiyor, 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarının faydalanmasını sağlayacak yasal düzenleme yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyorlar



KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Güven de “Kamu emekçileri olarak yıllardır mücadelesini verdiğimiz 3600 ek gösterge son yıllarda seçim vaadi olarak kullanıldı. 3600 ek gösterge hem çalışanlara hem emekliliğe yansımak üzere verilmeli. Bu talebimiz artık yeterli olmaktan çıktı. Grevli sendika hakkı yasasını değiştirelim haklarımızı birlikte alalım. Seçim vaatleriyle suiistimal edilmesin. Çünkü yıllardır AKP işçileri, emekçileri sistematik olarak bilinçli bir şekilde yoksullaştırdı. Şimdi bize ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyor. Hayır. 3600 ek gösterge yetmez. İnsanca bir ücret insanca bir yaşam istiyoruz” diye konuştu.



Basın açıklamasına tepki



Basın açıklaması esnasında açıklamanın yapıldığı alana yaklaşan bir vatandaş ise “Yalan söylüyorsunuz” diye bağırdı. Açıklamaya tepki gösteren vatandaş alandaki güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırılırken CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise “milyonlarca memur için konuşuyoruz senin için konuşmuyoruz” diyerek tepki verdi.