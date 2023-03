CHP’li Aslanoğlu’ndan 14 Mayıs mesajı: Millet gereğini yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı’nda 14 Mayıs'ı işaret ederek "Millet gereğini yapacaktır" sözlerine değinen CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, seçimlere hazır olduklarını belirterek “Cumhurbaşkanı doğru söylüyor, millet gereğini yapacak” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelerek ülke ve kent gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. CHP İzmir İl Başkanlığı binasında gerçekleşen basın toplantısında İl Başkanı Aslanoğlu, deprem bölgesindeki izlenimlerini paylaşmanın yanı sıra bölgede CHP’li belediyelerin çalışmaları, İzmir’deki kentsel dönüşüm ve kent gündemindeki polemikler ile seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Hala ulaşılamayan yerler var”

Toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım ve can kayıplarının olduğu bölgedeki izlenimlerini paylaşan Aslanoğlu, “Depremde 3 haftadan uzun süreyi geride bıraktık. Hem AFAD hem CHP Genel Merkezi Osmaniye’yi İzmir ile eşleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) ve bazı ilçe belediyelerimiz Osmaniye’nin yaralarını sarmak üzere görevlendirildi. İZBB Başkanımız ve İZBB ekipleri sahada. Adıyaman, Maraş, Osmaniye ve Hatay’da çalışmalar sürüyor. Biz de il yönetim kurulumuzu Osmaniye’de topladık. Osmaniye’de deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde gördük hem de yapılacak çalışmalar konusunu değerlendirdik. Yaraların sarılması çalışmaları hızla sürüyor. Osmaniye ve Osmaniye ilçeleri, Hatay merkez ve Adana’da çalışma yürütme şansımız oldu. Gördük ki henüz Hatay’da maalesef enkaz altında kalan kişilerin kurtarılma çalışması bile sonlanmış değil. Yıkım çalışmaları hala tamamlanmış değil. Yavaş biçimde ilerliyor. Barınma ihtiyacı da henüz çözülebilmiş değil. Halen çadır ve konteyner deprem bölgesinin en büyük ihtiyaçlarından… Bu problemin bir an önce çözülmesi lazım. Bizler de çadır ve konteyner probleminin bir an önce çözülebilmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Hijyen sorunu da gittikçe büyüyor. Depremin üzerinden bu kadar süre geçmesine rağmen hala ulaşılamayan yerler var. Hükümetin yavaş yavaş alana girdiğini bazı çalışmaların başladığını gözlemliyoruz” açıklamalarında bulundu.

“Konteyner kent için yer vermiyorlar”

Osmaniye’de konteyner kent kurmak için İZBB’ye yer verilmediğini de kaydeden Aslanoğlu, “Osmaniye’de konteyner kent kurmak istiyoruz ama bize yer vermiyorlar. Zaten bizim hazırladığımız yerler var, gelin burada yapın’ deniliyor. Şu anda bir okul bahçesinde Büyükşehir’in çalışmaları sürüyor. Şimdiden kötümser bir tablo çizmeyeyim ama birçok yerde kamudaki valiler, kaymakamlar toplumun diğer kesimlerinin yardımına çok da gönüllü değil. Hükümeti temsil eden kimler varsa dıştan yardım gelmesine, belediyelerin yardım getirmesine çok sıcak değiller. Çeşitli sebep ve bahanelerle bu iş zorlaştırılıyor. Çok yakında Osmaniye’deki yerleşkemiz bir okul içinde olduğu için okul açıldığında oradan ayrılmamız gerekecek. O zaman valilik bize yeni bir yer ayıracak mı ayırmayacak mı göreceğiz” diye konuştu.

Aslanoğlu’ndan Uzundere çıkışı

Kentsel dönüşümle ilgili AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin Büyükşehir’e yaptığı eleştirilerin de sorulması üzerine CHP’li Aslanoğlu, “Kentsel dönüşüm noktalarından biri Uzundere’de hükümetin yürüttüğü alan. Kaç sene geçti, ben orada bir inşaat görmedim. Kerem Ali Bey’e önce bunu sormak lazım. İlk önce insan kendi kapısının önünü süpürür sonra başka yerlere bakar. Benim de kentsel dönüşüme katkı koymaya çalıştığım Örnekköy, Aktepe’de kentsel dönüşüm faaliyeti başladı. Arkadaşlar üç gün sonra biteceğini düşünüyordu herhalde; başlayan evler üç gün sonra bitmez. Bitmediğini Maraş’ta da Osmaniye’de de göreceğiz. İnşaat bir faaliyet işi. Zemin etüdü yapılacak, numuneler alınacak, laboratuvara gidecek, projesi çizilecek. Bunların hepsi zaman istiyor. Böylesi 2 bin, 3 bin konutluk yerlerde bunlar daha fazla zaman. Başlayan yerlerde inşaatın sürmesi de var. Örnekköy’de süreç ilerliyor. Kentin kentsel dönüşümünde yüzde 80 değişmesi gerekiyor. Bu hepimizin bildiği bir şey. Yüzde 80’inin değişmesi gerektiği yerde bugün değişmemesinde tek bir vebal aramak zor. Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı’nı günah keçisi ilan etmek, kentin 100 yıllık yapı stokuna vicdansızlık olur” ifadelerini kullandı.

“Hepimizin boynun borcu”

Kentsel dönüşüme vurgu yapan Aslanoğlu, “Konak’ta, Çiğli’de kentsel dönüşüm çalışmaları ilerlemeye çalışıyor. Kentsel dönüşüm kesinlikle gerekir. CHP’li belediyeler bu noktada yerinde dönüşümü savunurlar. Vatandaşı bir noktadan alıp şehrin dışına götürüp oradaki değerli arazilere konma işini kabul etmiyoruz. O yüzden şehirdeki vatandaşın ikna edilmesi gerekir. Bu nedenle hep birlikte ikna grupları oluşturup oradaki vatandaşı ikna etmemiz gerekiyor. Bu evler yıkılır, bu evler üzerimize yıkılır. O yüzden bir an önce dönüşümün başlaması için vatandaşın ikna edilmesine ihtiyaç var. Bunu belediye başkanının omzuna atmak doğru bir iş değil. Kentlileri ikna etmek hepimizin boynunun borcu” diye konuştu.

“Uzayda mı çalışsınlar”

Kent gündeminde tartışmalara neden olan emsal artışı kararını mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından İZBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal’ın, “Büyükşehir ve Odalar birlikte hareket etti” çıkışına ilişkin ise Aslanoğlu, “Şehir plancıları büyükşehir belediyesinde ya da ilçe belediyesine çalışıyormuş. Uzayda mı çalışsınlar. Şehir plancılarının belediyede çalışması benim garipsediğim bir şey değil. Şehir plancılarının eliyle emsal artışını iptal edip bir de yürüyen halk konutların önüne engel koyuyormuşuz. Size akıllı, mantıklı geldi mi? Halk konutlar nasıl yürüyecek. Emsal artış olmazsa halk konutların yürümesi çok olası mı? Konunun asıl muhatabı İZBB ve başkanı. Emsal artış konusundaki tavrımız aynen devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Seçime hazırız”

CHP İzmir örgütünün seçime hazır olup olmadığı konusundaki soruyu yanıtlayan İl Başkanı Aslanoğlu, “İl ve ilçe örgütlerimiz uzun zamandır bu seçimlere çalışıyorlar. Sandık sorumlularımız çoktan belirlendi, yedek kadrolarımız belli. Öbek çalışmalarını tamamladık. Hane ziyaretlerinde epey yol kat ettik. Deprem bu süreyi biraz uzattı ama seçim takviminden çok önce biz çalışmaların tamamını bitirmiş oluyoruz. İzmir’de sandık ve seçim güvenliği konusunda tamamen hazırız. Bu arada Cumhurbaşkanı doğru söylüyor, 14 Mayıs’ta millet gerekeni yapacak” diye konuştu. Aslanoğlu ayrıca seçimlerde İzmir'de yüzde 65 oy alacaklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Sürekli’ye çağrı

Deprem bölgesinde CHP’li belediyelerin karşılaştığı zorluklar konusunda AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile bir görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soruya ise Aslanoğlu, “Kerem Ali Bey ile gidelim, Osmaniye’de İzmir belediyelerinin kurması gereken konteyner yerlerini belirleyelim. Kerem Ali Bey gelirse memnuniyetle gideriz.”

“Hükümet de yok artık”

AK Parti Grup Toplantısı’nda gösterilen; hükümetin kentsel dönüşüm çalışmaları yaptığı ancak CHP’li belediyelerin engellemeye çalıştığı içerikli video ile ilgili görüşlerini açıklayan Aslanoğlu, “Hükümet de yok artık. Tek adam rejimi var. Kentsel dönüşüm yapmışlar da kepçeyle üstüne çıkıp durdurmuş muyuz? Nasıl engellemişiz? Kentsel dönüşümden kasıtları, ‘Buca Cezaevi’nin olduğu yere AVM yapacaktık, CHP engelledi’ ise doğru yapmışız” dedi.

Toplum hasret

Yunanistan’da meydana gelen büyük tren kazası sonrasında Yunanistan Ulaştırma Bakanı’nın istifa etmesine yönelik değerlendirmelerinin sorulması üzerine Aslanoğlu, “Toplumun hasret kaldığı şeylerden biri; büyük bir yıkımla, başarısızlıkla karşılaşıldığında kamu görevlilerinin istifa etmesi. Keşke bu toplumda bu alışkanlıkları çoğaltabilsek” dedi.

HABER: FATİH ÖZKILINÇ