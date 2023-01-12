CHP’li Aslanoğlu’nun ilk durağı Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı oldu

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun görevinin birinci gününde ilk durağı Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı oldu. Aslanoğlu, “Büyük önder Atatürk’e bağlılıklarımızı bildirerek onun ışığında devam edeceğimizi bir kez daha haykırmak için buradayız” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) kararıyla İzmir İl Başkanlığına atanan Şenol Aslanoğlu’nun görevinin birinci gününde ilk durağı Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı oldu. CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar ve İl yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Aslanoğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Çelenk töreninin ardından açıklamalarda bulunan İl Başkanı Aslanoğlu, “Büyük önder Atatürk’e bağlılıklarımızı bildirerek onun ışığında devam edeceğimizi bir kez daha haykırmak için buradayız. Çok süremiz yok, topu topu son 100 metre. Son 100 metreye girdik. O yüzden daha önce başlayan, tüm arkadaşlarımızın sürdürdüğü şey bugün de devam ediyor. Buradan da saha çalışmasına gidiyoruz; bugün Menderes’te yarın Kemalpaşa’da olacağız. Çalışmalar başladığı gibi devam edecek” dedi.

İktidarın il başkanı olacağım

Göreve atandığını duyduğu an hissettiği duyguları da paylaşan Aslanoğlu, “İlk haberi aldığım zaman tabii ki de bir heyecan hissediyorsunuz. Bu heyecan, örgütümüzün hepsinde var. Güzel bir dönem. İnşallah iktidarın ilk il başkanı olmak da bana nasip olur” diye konuştu.

Mücadele her koşulda sürecek

CHP’nin mevcut il yönetiminin göreve devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Konuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Aslanoğlu, “Aynı şekilde devam edecek, bu bir bayrak yarışı. Dün, çok uzun süredir emek veren Deniz Başkan’dan (Deniz Yücel) bayrağı teslim aldım, devam ediyoruz. Koşuyoruz hep beraber. Bazen arkadaşlarımız bayrak değiştirecekler ya da değiştirmeyecekler, göreceğiz. Ancak ‘Böyle bir duralım’ ya da ‘Şöyle bir şey olacak’ gibi bir durum yok. Çalışmalar devam edecek. Örgüt mücadelesini her koşulda her yerde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.