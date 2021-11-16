CHP’li Guruşçu’dan ses kaydı kriziyle ilgili ilk açıklama

CHP Konak İlçe Başkanı Gruşçu, Konak gündeminde bomba etkisi yaratan “ses kaydı” krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gruşçu, ses kaydı iddialarıyla ilgili “O yargıyla ilgili bir konu. Yargı süreci başlıyor” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun 2 yıl önce işçi alımları konusunda İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a yönelik hakarete varan sözler sarf ettiği ve konuya ilişkin ses kayıtlarının ortaya çıktığı öne sürüldü. İlçe yönetimi cephesinde ses kaydı ile ilgili “kumpas” iddiaları dile getirilirken, Konak Belediye Başkanı Batur ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in olaydan büyük rahatsızlık duyduğu belirtildi. İlçe yönetiminden Gruşçu'nun istifa etmemesi yönünde kararı çıktığı öğrenilirken İl Başkanlığı’nın Gruşçu'ya istifa etmesi yönünde telkinde bulunduğu aktarıldı. İl Başkanlığı’nın vereceği karar merak konusu olurken Gruşçu, konuya ilişkin ilçe binasında bir basın açıklaması yaptı.

CHP’li Gruşçu, “Yönetimdeki arkadaşlarla görüştük, değerlendirdik. Herhangi bir karar çıkmadı. Yarın tekrar bir araya geleceğiz, değerlendirmeler devam edecek” dedi.

“İddialar gerçek mi, değil mi?” sorusuna yanıt veren Gruşçu, “O yargıyla ilgili bir konu. Yargı süreci başlıyor” dedi. Gruşçu, basın mensuplarının diğer sorularını ise yanıtlamadı, bugün için açıklama yapmayacağını söyledi.