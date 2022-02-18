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CHP’li Meclis Üyelerine bir tepki de Başkan Koştu’dan geldi

CHP’li Meclis Üyelerinin Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla açılacak alana “Millet Bahçesi” yapılmasını istemesine tepki gösteren Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Buca için "Evet" diyen zihniyetin Bergama için "Hayır" dediğini belirterek ilçede Millet Bahçesi’nin yapımını önlemeye çalışmanın ihanet olduğunu söyledi

CHP’li Meclis Üyelerine bir tepki de Başkan Koştu’dan geldi
18 Şubat 2022 Cuma 11:09

FATİH ÖZKILINÇ- Gazetemizin gündeme getirdiği Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerinin, büyükşehir meclisinde Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla açılacak alana “Millet Bahçesi” yapılmasını istemesinin yankıları devam ediyor. CHP’li Meclis Üyelerinin Millet Bahçesi isteğine İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “Aynı samimiyeti Bergama’da da göstermelerini bekliyoruz, meseleyi bir kavram kargaşası içine soktuklarını görüyoruz” diyerek tepki gösterirken bir tepki de AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’dan geldi. Başkan Koştu’nun Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaatleri arasında yer alan “Her ile  Millet Bahçesi projesi” kapsamında ilçede 51 bin 569,49 metrekarelik kamu mülkiyetindeki alanı Millet Bahçesine dönüştürmesi projesi açılan davalarla yargı engeline takılmıştı.

 

“Hemşehrilerim duysun”

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP’li Meclis Üyelerinin Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla açılacak alana “Millet Bahçesi” yapılmasını istemesinin değerlendiren Başkan Koştu, “Bergama’mızın vizyon projesi Millet Bahçesi'nin yapılmasını önlemeye çalışan, siyasi saiklerle hareket eden CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla açılacak alana ‘Millet Bahçesi’ yapılmasını istedi. Kadim şehrimizin gelişimi önünde duran bu zihniyet, Buca için ‘Evet’, Bergama için ‘Hayır’ diyor. Hemşehrilerim duysun, bilsin. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimin çocukları ile birlikte istifade edeceği sosyal yaşam alanının yapılmasını önlemeye çalışmak, ilçemize ihanettir” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #bergama #Millet Bahçesi #chp
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