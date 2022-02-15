CHP’li Meclis Üyelerinin “Millet Bahçesi” çağrısına AK Parti’den yanıt!

Bergama’da AK Partili belediyenin “Millet Bahçesi” projesi tartışmalara neden olurken CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla açılacak alana “Millet Bahçesi” yapılmasını istedi. CHP’li Meclis Üyelerinin “Millet Bahçesi” çağrısının samimiyetsiz olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “Aynı samimiyeti Bergama’da da göstermelerini bekliyoruz, meseleyi bir kavram kargaşası içine soktuklarını görüyoruz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vaatleri arasında yer alan “Her ile millet bahçesi projesi” kapsamında Bergama Belediyesi’nin ilçede 51 bin 569,49 metrekarelik kamu mülkiyetindeki alanı Millet Bahçesine dönüştürülmesi tartışmaları İzmir kamuoyunda tartışmalara neden olurken Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri dikkat çeken bir çıkışa imza attı. AK Parti’nin yönetimde olduğu Bergama Belediyesi’nin ilçede hayata geçirmek istediği Millet Bahçesi projesi, CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kentteki meslek odaları tarafından engellemeye çalışılırken Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı toplantısının birinci birleşiminde CHP’li Meclis Üyeleri Fikret Aktaş ve İrfan Önal, Buca Cezaevi'nin kaldırılmasıyla açılacak alana “Millet Bahçesi” yapılmasını istedi.

Cezaevinin yeri “Millet Bahçesi” olsun

Cezaevinin yerine Millet Bahçesi ya da park yapılmasını isteyen CHP’li Meclis Üyesi Fikret Aktaş, “Buca Cezaevinin kalktığı yere bir cezaevi gidip başka bir cezaevi yani yapı stoku olarak gelirse hiçbir anlamı olmaz. AK Partili meclis üyesi arkadaşlardan rica ediyorum özellikle Özgür(Hızal) Bey bunu iyi duysun, desteğini rica ediyorum. Cezaevinin yeri ister Millet Bahçesi olsun, isterse İzmir Büyükşehir Belediyemiz oraya bir park yapsın. Buca’nın tarihine bir başka güzel imza atmış olalım” dedi.

“Bizler de katılıyoruz”

Aktaş’ın talebine katıldığını ifade eden CHP’li Meclis Üyesi İrfan Önal da “Mülkiyeti bakanlıkta olan Buca Cezaevi’nin Millet Bahçesi ya da İzmir Büyükşehir Belediyemize devir edilerek bir yeşil alan ve yine Buca’ya yakışır alana dönüşmesi talebine bizler de katılıyoruz” şeklinde konuştu.

“Siyaseti samimi yapmıyorlar”

CHP’li Meclis Üyelerinin taleplerini Haber Ekspres’e konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, “Aynı samimiyeti Bergama’da Bergama Belediyemizin yapmak istediği Millet Bahçesi projesinde de göstermelerini bekliyoruz” dedi. Siyasetin ilkeli yapılması gerektiğini kaydeden Hızal, “Kendilerince Buca Cezaevi’nin kaldırılmasından sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı ya da hükümetimizi zor durumda bırakacaklarını düşünerek meseleyi bir kavram kargaşası içine soktuklarını görüyoruz. Bergama'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Millet Bahçesi’nin yapılmaması için yargıya başvurarak dava açtı. CHP’li Meclis üyesi arkadaşlar, siyaseti daha ilkeli daha samimi duygularla yapmalı. Millet Bahçesi kavramı üzerinden bizi sürekli eleştirenler, aynı kavram üzerinden kendilerince bizi zor durumda bırakma çabası içine girdiklerini görüyoruz. Merkezi hükümet İzmir'e dair bir şey yapmak istediğinde ‘nasıl engel olabiliriz’ diye planlan yaparlarken kendilerince bir siyasi argüman ortaya koymak istediklerini düşünüyorum. Mesele Millet Bahçesi yapmak ya da yapmamak değil. Mesele CHP'de siyaset yapan arkadaşların, siyaseti samimi yapmamalarından kaynaklanıyor” dedi.

"AK Parti milletvekillerini örnek alsınlar"

“Buca Cezaevi’nin yerine farklı bir proje düşünülüyor mu?” sorusu üzerine ise Hızal, “Buca Cezaevi’nin yerine farklı bir proje var mı, yok mu sorusunun cevabını verecek olan kişi ben değilim. Ama oradaki en temel sorunlardan bir tanesi cezaevinin kaldırılmasaydı. Buca Cezaevi’nin kaldırılması sürecinde AK Parti milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız ve il başkanımızın ne kadar katkısı olduğunu biz biliyoruz. Ama CHP’li siyasetçiler, Buca Cezaevi’nin kaldırılması sürecindeki katkılarımızdan dolayı bir teşekkürü bile çok gördüler. AK Partililer olarak biz bu teşekkürü beklemiyoruz ama şunu örnek almalarını diliyoruz; siyaset yapmak için boş lakırdı kullanmalarından ziyade İzmir’e nasıl katkı koyacağız diye düşünüp AK Parti milletvekillerini biraz örnek almalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.