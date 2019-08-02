Çiçek gibi bir İzmir için sokağa çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pırıl pırıl bir İzmir için kolları sıvadı. Yarın (3 Ağustos’ta) 11 ilçede saat 09.30’da başlayacak temizlik seferberliği her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, gönüllüler ve İzmirlilerin katılacağı temizlik çalışmaları, belediye ekiplerinin artırılan kapasitesiyle desteklenecek.

İlçe belediyelerin temizlik çalışmalarına modern araçlarla destek olan, kendi sorumluluk alanında bulunan ana arter, meydan ve bulvarların temizliği için aralıksız çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de mahalle mahalle temizlik seferberliği başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe belediyeler, sivil toplum örgütleri, gönüllüler ve İzmirliler yarından (3 Ağustos 2019) itibaren her hafta cumartesi günü “Çiçek Gibi Bir İzmir” için sokağa çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, temizlik seferberliğini Çiğli Cumhuriyet Mahallesi’nden başlatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 50 temizlik aracı ve 200’e yakın personeli ile desteklenecek temizlik seferberliği, 3 Ağustos 2019 tarihinde 11 ilçede saat 09.30’da başlayacak. Her hafta farklı bir mahallede yürütülecek temizlik çalışmalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin vakumlu yol süpürme, basınçlı yol yıkama, afiş sökme araçları ile süpürme personeli görev alacak.

Yol ve kaldırımlar süpürülecek, yollar yıkanacak, çöpler toplanacak. İzmirliler de bu çalışmalara gönüllü destek verecek. Her hafta cumartesi günü ilçenin bir başka mahallesinde kampanya sürdürülecek. Mahalle isimleri hem afişlerle hem d e İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı sualtı dalgıç ekipleri de Cumhuriyet Meydanı’nda deniz dibinde temizlik çalışması yapacak. Deniz süpürgeleri ve kıyıdan çöp toplama ekipleri de temiz bir Körfez için yaptıkları rutin temizliği sürdürecek.

Başkan Soyer’den davet

“İzmir evimiz. İzmir’in sokakları evimizin koridoru. İzmir’in parkları evimizin balkonu. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak, kentimizi de temiz tutacağız” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Temizliğe herkes katılsın istiyoruz. Dünyanın en güzel kentlerinden biri olduğu iddiasını taşıyorsanız temiz olmak zorundasınız. Yere izmarit atmamalı, çöpleri ayrıştırmalıyız. Amacımız sadece mıntıka temizliği yapmak, çöp toplamak değil; bu kültürü, farkındalığı kentimizde oluşturmak. Belediye çalışanları, gönüllüler, çocuklar, kadınlar, sivil toplum kuruluşları 3 Ağustos’tan itibaren her cumartesi İzmir’in sokaklarında olacak ve şehrimizi daha temiz yapmak için birlikte çalışacağız” şeklinde konuştu.

3 Ağustos 2019 tarihinde 11 ilçede temizlik yapılacak bölge ve başlangıç noktaları:

Balçova Sakarya Caddesi-(Balçova Belediyesi önü)

Bayraklı Gümüşpala Mahallesi-(İlhan Erol Karşıyaka İtfaiye Grubu)

Bornova Kızılay Mahallesi-(Kızılay Mahallesi Muhtarlığı önü)

Buca Doğuş Caddesi-(Eski Buca Mezarlığı bitimi)

Çiğli Cumhuriyet Mahallesi 9 Eylül Cad.-(Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığı önü)

Gaziemir Irmak Mahallesi-(Irmak Mahallesi Muhtarlığı yanı)

Güzelbahçe Maltepe ve Yalı Mahallesi-(Maltepe Askeri Lisesi girişi)

Karabağlar Eski İzmir Caddesi-(Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanı)

Karşıyaka 2040 Sokak ve çevresi-(Mavişehir Egepark Önü)

Konak Zafertepe, Duatepe, Çimentepe, Aziziye, Kocatepe, Tınaztepe, 1. ve 2. Kadriye, Hasan Özdemir, Selçuk, 19 Mayıs mahalleleri-(Dumlupınar İlköğretim Okulu önü)

Narlıdere Sütçüler Caddesi-(Sütçüler Caddesi Tahsin Erdem Parkı)