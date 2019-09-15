'Çiçek gibi İzmir' için Kemeraltı'nı temizlediler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede 'Çiçek gibi İzmir' sloganıyla başlatılan temizlik seferberliği sürüyor. Bu hafta Kemeraltı'daki temizliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 'Çiçek gibi İzmir' sloganıyla başlatılan seferlerlik kapsamında tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki temizlik çalışmalarına katıldı. Her hafta cumartesi günü farklı bir mahallede devam eden mıntıka temizliği için Konak Meydanı'ndaki İzmir Saat Kulesi önünde buluşuldu. Vakumlu yol süpürme ve basınçlı yol yıkama araçlarından da yararlananılan temizlik çalışması sırasında belediye personeli ile vatandaşlar da çöp poşetleri ve eldivenleriyle hazır bulundu. Etkinlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Zübeyde Hanım Kreş ve Anaokulu Etüt Eğitim Merkezi öğrencilerinin temizlik temalı hazırladıkları gösteri, büyük beğeni topladı. Etkinliğe Başkan Soyer'in yanı sıra, CHP'li Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da katıldı. Temizlik çalışmalarına katılan belediye başkanları, çöpleri toplayarak yerleri süpürdü. Büyükşehir ekipleri ise araçlarla yolları yıkadı. Öte yandan çalışmaya muhtarlar, Konak ve İzmir'in farklı ilçelerinden gelenler de destek verdi.



