Çiçek kenti Bayındır unvanını hak ediyor

Çiçeğin kenti Bayındır, bu unvanı fazlasıyla hak ediyor. Mevsimlik ve dış mekân süs bitkileri üretiminde marka olan ilçe, son dönemde merkeze 3 km uzaklıktaki Turan Mahallesi’nde yetiştirilen nergisler ve kurutulup boyanarak hazırlanan çiçeklerle de adını duyuruyor.

Turan Mahallesinde çiçek tanziminde kullanılmak üzere çoğu doğadan toplanan 20-25 çeşit ot demetler halinde kurutulup boyanarak İzmir ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin hemen hemen her ilindeki çiçekçilere toptan satılıyor. Çiçekler, Polonya ve Almanya da ihraç ediliyor. Başak, kuş otu, keten otu, lavanta, yulaf, pamuk otu, kurt otu, solucan otu, kuşdili otu, şemsiye otu, altın otu, sevgi otu, bulgur otu, kılçık otu, papatya ve pompas otları gerek doğadan toplanarak gerekse ekilip kesilerek demetleniyor ve boyama işleminden geçirilerek tanzime hazır hale getiriliyor.

Ekim sonuna kadar

Hazırlanan demetler gelin ve damat çiçekleri ya da dekorasyon işlerinde kullanılıyor. Turan Mahallesi’nde kuru çiçek boyama işi Mayıs ayında başlayıp Ekim ayı sonuna kadar devam ediyor. Gerek otların toplanmasında gerekse işlenmesinde hemen hemen her mahalle sakininin emeği var. Zaten sokaklarda gezildiğinde de birçok evin bahçesinde yapılan hummalı çalışmayı, ot yığınlarını ve hazırlanmış buketleri görmek mümkün.