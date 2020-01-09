Çiçekçilik kursunun ünü İzmir sınırlarını aştı

İzmirlilerin mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla açılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'ndaki ücretsiz meslek edindirme kurslarının ünü il sınırlarını aştı.

Profesyonel Çiçek Tasarımı kursuna şehir dışından kursiyerler de katılarak sertifikalarını aldı. Kursa Denizlili kuzenler Mahmut Sami Niyaz ve İbrahim Niyaz da katıldı. İzmir'de bir otelde kalarak beş haftalık eğitimi tamamlayan Niyaz kuzenler Denizli'ye döndüklerinde çiçekçi dükkanı açmayı planlıyor.

Huzur getirecek

Mahmut Sami Niyaz çiçekçilikle ilgili kurs ararken karşılarına İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın çıktığını dile getirerek, "Eğitmenlerimiz bize çiçekçilikle ilgili her şeyi öğretti. Hatta çiçekçileri gezdirerek nereden alışveriş yapabileceğimizi bile gösterdiler" dedi. İbrahim Niyaz ise çiçekçiliğin hayatlarını güzelleştirme yolunda bir adım olduğunu söyleyerek "İnşaat sektöründe çalıştık ama çiçekçiliğin bize huzur vereceğini ve başarılı olacağımızı düşündük" diye konuştu.

İşsizlere de iş ve aş

Meslek Fabrikası üniversiteli işsizlere de çare oluyor. Biri pastacılık diğeri çiçekçilik olmak üzere iki kursu tamamladığını söyleyen Ülkü Deniz iki üniversite bitirmesine rağmen iş bulamadığını dile getirerek şöyle dedi: "Hem pastacılık hem de çiçekçilik üzerine organizasyon şirketi kurdum. Evde pasta yapıp yiyeceğime Büyükşehir Belediyesi sayesinde çalışan, üreten bir Türk kadını oldum."