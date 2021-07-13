Çiçekliköy'de korkutan yangın!

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Çiçekliköy Mahallesi'nde dün çıkan yangında yok olan çam ağaçlarının yerine yenilerini dikeceklerini söyledi. İlk belirlemelere göre yangının bir ihmal sonucu çıktığını ifade eden Başkan İduğ, vatandaşları böylesi alanlarda daha dikkatli olmaya davet etti.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunup, söndürme çalışmaları ve yanan alanla ilgili bilgiler alan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ilk belirlemelere göre yangının bir ihmal sonucu çıktığı ifade ederek vatandaşlardan daha dikkatli olmalarını istedi: “Ormanlık alanlarda kesinlikle ateş yakmayın” dedi.

Yok olan ağaçların yerine yenilerinin yetişmesinin onlarca yıl aldığını, ağaçlarla birlikte pek çok hayvanın da öldüğünü belirten Başkan İduğ, “Çok üzgünüz. Bornova Belediyesi olarak burada bize düşen görev yanan iki hektarlık alanı, dikeceğimiz çam ağaçları ile eski görüntüsüne kavuşturmak. Bu çalışmayı da Orman Genel Müdürlüğü’nün de bilgisi dahilinde daha yeşil bir Bornova hedefiyle işbirliği içinde olduğumuz Ege Orman Vakfı ile birlikte yapacağız. 12 eski köy yerleşiminde yapacağımız ağaçlandırma çalışmasını buradan başlatacağız” diye konuştu.

Kısa sürede söndürüldü

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve Bornova Belediyesi ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 dönümlük alan zarar görmüştü.