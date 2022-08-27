Çiftçi üretimden uzaklaşıyor!

Çiftçilerin her geçen üretimden uzaklaştığını belirten Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Dr. Hakan Çakıcı, merkezinde çiftçinin olduğu üretim planlaması yapılması gerektiğini kaydetti.

FATİH ÖZKILINÇ- Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni tarım modelinin taslak çalışmasının detayları geçtiğimiz günlerde belli oldu. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen taslağa göre tarım arazilerinde ekim planı yapılacak, çifti hangi ürünü üreteceğini devlete önceden bildirecek. Böylece ürünün elinde kalması ve zarar etmesi önlenecek. Bakanlığın sözleşmeli tarım çalışmasına sıcak bakmadıklarını belirten TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Dr. Hakan Çakıcı, sözleşmeli tarımın yeni bir şey olmadığını çok eskiden bu yana uygulandığını belirterek genellikle bu sistemde çiftçinin mağdur olduğunu söyledi.

Çiftçi, önünü görebilmeli

Merkezinde çiftçinin olduğu üretim planlaması yapılması gerektiğini ifade eden Çakıcı "Çiftçimizi her geçen gün kaybediyoruz. Çiftçi üretimden çıkıyor, üretimden uzaklaşıyor. Artan maliyetler karşısında çiftçi, üretim yapmakta zorlanıyor. Üretilen ürüne ilişkin ya bir taban fiyat açıklanıyor ya da tüccar bir fiyat öneriyor ama bu maliyetleri karşılamıyor. Çiftçi, bir sonraki yıl üretim yapabilecek gelir elde edemiyor. Bu yüzden çiftçi tarımdan uzaklaşıyor. Bu nedenle çiftçi merkezli ve girdi maliyetlerini düşürecek politikalar üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çiftçilere elbette ne ekeceği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önerilsin ama devlet nihai ürüne prim vererek bir destekleme yapmasın. Şu anda birden çok kalem destek var ancak sonuçta tatmin edici olmuyor. Çiftçinin üretim kalemleri belli; elektrik, mazot, gübre, tohum, ilaç. Devlet bunları sübvanse etmeli ki üretici önünü görebilsin. Sonuçta da belirlenen ürün satış fiyatları; çiftçinin refah düzeyini artırsın, gelecek sene ürün ekimine imkân sağlasın. Bu nedenle çiftçi merkezi bir üretim planlaması istiyoruz" dedi.

Çiftçi maliyetlerin altında eziliyor

Çiftçinin kaybedilmemesi gerektiğini belirten Çakıcı, "Çiftçinin havza düzeyinde, su potansiyeline göre ne ekeceğini devlet belirlesin. Eksik ürünlerin ekilmesi için çiftçi teşvik edilsin ama bu şekilde değil. Girdi maliyetleri çok arttığı için çiftçi bunun karşısında eziliyor. Kuru tarım arazilerinde verim ve ürün üzerinden elde gelir düşük olduğu için çiftçi ekemiyor. 3,5-4 milyon hektara yakın ekilmeyen arazi var. Bu arazilerin üretim dışına çıkmış olması iyi bir şey değil. Bir üretim kaynağımızı atıl vaziyette tutuyoruz. Bu çok büyük rakam. Bunun yanında çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi'nden çıkıyor. Tarım her geçen gün sermaye işi olmaya başladı. Bir yıl sonraki ürünü ekebilmek için tohum, gübre rakamları ile tarla kiraları çok yüksek. Tarım yapmak her geçen gün zorlaşıyor, bizim çiftçiyi kaybetmemiz lazım. O yüzden temelde çiftçinin sürdürülebilir gelir elde edebiliyor olması lazım" diye konuştu.