Çiftçi: Yakında böcek yiyeceğiz!

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir eski Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, küresel ısınma nedeniyle yakında böcek yemeye başlayacağımızı söyledi

Ziraat Mühendisleri Odası İzmir eski Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, pek de iştah açıcı olmayan bir açıklama yaptı. Küresel ısınmanın artacağını belirten Çiftçi, bunun etkisiyle yakında böcek ekosisteminin değişeceğini ifade etti.

Yeni böcek türlerinin çoğalacağını söyleyen Çiftçi, bu türlerin bazılarının da yenilebileceğini belirtti.

Ocak ayı olmasına rağmen henüz bir kış görmediğimizi ifade eden Çiftçi, bu havaların insanları mutlu ettiğini ancak doğayı olumsuz etkilediğini anlattı. Şu ara sıcaklıkların düşmüş olması gerektiğini ve doğanın da dinleniyor olması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, sıcaklıklardaki bu etkinin böcek popülasyonunu etkileyeceğini söyledi.

FAO'nun(Gıda ve Tarım Örgütü) konuyla ilgli bir rapor yayınladığını belirten Çiftçi, buna göre yakın zamanda yeni böcek türlerinin artacağı, bazı böcek türlerinin de yok olacağını anlattı.

Rapora göre 20-30 yıl sonra insan gıdası olarak böcek tüketileceğini söyleyen Çiftçi, "Küresel ısınmayla birlikte, küresel iklim değişikleri gıda ve yem kaynaklarında da dönüşümlerin yaşanmasını sağlayacak, artan nüfusun ihtiyaçlarını hazırlamak için de yeni proteinlere ihtiyacımız olacak. En önemli protein kaynağı olan böcekler de ön plana çıkacak. Çünkü 2 milyona yakın böcek türü olduğu söyleniyor ve bin 900 tanesinin yenilebilir böcek türü olduğu biliniyor. Bu yenilebilir böcekler; hamam böcekleri, çekirge, un kurdu, ipek böcekleri, cırcır böcekleri gibi türler" dedi.

Böceklerde bulunan proteinin çok yüksek olduğunu da vurgulayan Çiftçi, böceklerin aminoasitlerce zengin olduğunu da söyledi. Böceklerin insan gıdası olarak kullanılabileceği gibi hayvan beslenmesinde de kullanılabileceğini belirten Çiftçi, Örneğin bir çekirgede yüzde 50-75 oranında bir protein bulunuyorken tavuk etinde yüzde 20-23 oranında protein bulunuyor. Bu böcekleri doğrudan veya soslarla hazırlayarak çerez gibi tüketeceğiz. Bu tüketimler önümüzdeki günlerde artacak ve gündelik hayatımızda bir restoranda gittiğimizde çekirge isteyeceğiz ya da başka bir böceği ister hale geleceğiz" dedi.