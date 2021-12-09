Çiftçi zor durumda: Destek gelmezse traktörler çalışmayacak

Ekim ayı başından bu yana motorinin litre fiyatına yüzde 40’ın üzerinde zam geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış çiftçileri derinden etkilerken bahar aylarında traktörlerin çalışmayabileceği ifade ediliyor

FATİH ÖZKILINÇ- Son gelen zamlarla birlikte İzmir'de motorinin litresi 10,38 liraya çıktı. Ekim ayı başında litresi 7,40 lira olan motorininin fiyatı iki aylık süreçte yüzde 40’ın üzerinde arttı. Motorinin litre fiyatlarındaki artış çiftçileri zorluyor.

Destek yerine zam geliyor

Çiftçilerin en büyük kaleminin mazot olduğunu belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, “Çiftçinin en önemli girdisi mazot. Yıllardır çiftçiye akaryakıt noktasında yüzde 50 destek verilmesini istedik. Ancak çiftçi yüzde 50 destek isterken yüzde 100'e varan zam geldi. Çiftçileri en çok akaryakıt fiyatları etkiliyor. Gübre fiyatları da şaşılacak derecede çok yüksek fiyatlara ulaştı. Akaryakıta gelen zamlar diğer ürünlerin de fiyatlarını etkiliyor. Çiftçi zor günler geçiriyor. Devlet bir program yapmazsa bahar aylarında traktörler çalışmayabilir” dedi.

Tarımla uğraşan sayısı azalıyor

Çiftçiliği bırakan kişi sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Karagöl, "Bir traktörün deposu yüz litre. Bugün bir depo bin liranın üzerinde doluyor. Bahar aylarına geldiğimizde motorinin litre fiyatı ne olur bilmiyoruz. Yılbaşından sonra daha yüksek zamların geleceği söyleniyor. Yeni sezona girerken traktörlerimizi çalıştırmayacak olma ihtimalinden korkuyoruz. Çiftçiler maliyetler arttıkça ekip, biçmekten vazgeçiyor. Çiftçiliği bırakan kişi sayısı her geçen gün artıyor. İnsanlar çiftçiliği bırakıp kömür madenlerinde, demir çelik işletmelerinde çalışıyor. Tarımla uğraşan sayısı azalıyor. Son zamlarla halen üretmeye devam eden çiftçiler de artık üretemez hale gelecek” diye konuştu. Ayrıca Karagöl, maliyet artışlarına rağmen çiftçinin ürettiği ürünün ise fiyatının artmadığını söyledi.

Büyük sıkıntılar yaşanacak

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa ise “Ay başında 44 kuruş indirim yapıldı şimdi 10,38 liraya çıktı. Bizim bölgemizde şu anda ekim yapılmıyor, insanlar mazot almaya gitmiyor. Gübre ve mazot fiyatları çiftçiyi zorluyor. Asıl sorun nisan ayında başlayacak. Çünkü bizim bölgemizde nisan ayında ekim yapılıyor. Nisan ayında fiyat artışlarını daha derinden hissedeceğiz. Zamlar nisan ayına kadar devam ederse daha büyük sıkıntılar yaşanacak. Akaryakıta gelen zamlar sadece tarımı değil her şeyi etkiliyor. Çiftçinin ürettiği ürünün fiyatı artsa da artış üreticinin cebine girmeden eriyor” diye konuştu.