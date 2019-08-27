Çiftçinin borcu 200 kat arttı

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Ödemiş Ovakent ve Konaklı'da üreticilerle buluştu, '2002'den bu tarafa üreticimizin, çiftçimizin borcu 200 kat arttı. 2002'de Çiftçi Kayıt Sistemindeki üretici sayımız 2.6 milyon iken bugün 2.1 milyona geriledi. Anadolu bu ihaneti affetmeyecek' dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Ödemiş Ovakent ve Konaklı'da üreticilerle buluştu, Bıçakçı Yörükleri Kültür Derneğince düzenlenen Yörük Şenliğinde hemşerilerine seslendi.

Barbunya Festivali'nin ve Yörük Şenliği'nin düzenlediği alana Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ile birlikte gelen Sındır, "Geleneklerimizi birlikte yaşatacak; kadim kültürümüzü gelecek nesillere el ele aktaracağız" dedi. Kahvehane toplantılarında AKP iktidarının tarım politikalarını sert bir dille eleştiren Sındır, "2002 yılından bu tarafa üreticimizin, çiftçimizin borcu 200 kat arttı. 2002 yılında Çiftçi Kayıt Sistemindeki üretici sayımız 2.6 milyon iken bugün 2.1 milyona geriledi. Anadolu bu ihaneti affetmeyecek" dedi.

19 yıllık yanlış politikalar

19 yıl boyunca uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle Türkiye'de tarım sektörünün adım adım eridiğini söyleyen Sındır, "Bu iktidar döneminde tarım sektörü güncel siyasetin bir aracı ve oyuncağı haline geldi ve politikasızlığın sonucunda tarım sektörü hiç olmadığı kadar daraldı. 2002 yılından bu tarafa üreticimizin, çiftçimizin borcu 200 kat arttı. Üreticimizin 2002 yılında 530 milyon TL civarında olan borcu, bugün 106 milyar TL dolayına yükseldi. Sadece borç yükselmedi, nüfusumuz artarken Çiftçi Kayıt Sistemindeki (ÇKS) üretici sayımız da 500 bin civarında azaldı. 2002 yılında ÇKS'deki üretici sayımız 2,6 milyon iken bugün 2,1 milyona geriledi. 2002 yılında ÇKS'ye kayıtlanma oranının bugüne göre çok daha düşük olduğu dikkate alınırsa aslında azalan üretici sayısının çok daha fazla olduğu görülecek. Çiftçimiz toprağını terk ediyor, üretimden koparılıyor. Sonuç olarak üreticimiz köyünü, toprağını, baba ocağını, bin yıllardan gelen kadim geçim kaynağını terk ediyor. Tarım sektörümüzü ithalata kurban eden, holdinglere peşkeş çeken, köylümüzü de kaderine terk eden bu siyasal iktidarın ihanetini Anadolu affetmeyecek" dedi.

Üretiyice olmayan destek ithalata var

Çiftçinin hak ettiği desteği alamadığının altını çizen Sındır, "AKP iktidarı Tarım Kanunu'nu çiğniyor. Çiftçimiz Tarım Kanunu'nda belirtilen desteği asla alamıyor. Üreticimiz, desteğin azlığının yanında verilen o desteği de zamanında alamıyor. Üreticimize destek yok ama ithalata destek çok. Üreticisini ithalat sopası ile terbiye eden iktidar kendi sonunu hazırladığı gibi tarım sektöründe de yıllarca kapanmayacak yaralar açıyor. Ne acıdır; Sudan'la tarımsal üretimin ve ticaretin arttırılması amacıyla bir anlaşma imzalayan bu siyasal iktidar döneminde 42 milyon dönüm verimli tarım arazisi ekilip, biçilmiyor. İktidarı Ödemiş'ten bir kez daha uyarıyoruz; çiftçinin üretimde kullandığı mazottan ÖTV ve KDV'yi kaldırmazsanız, çiftçilerimizin tarımsal kredi borçlarının faizlerini silmezseniz, Tarım Kanunu'nun emrettiği GSYH'nin yüzde 1'ini ve fazlasını üreticimize vermeseniz, girdi maliyetlerini düşürmezseniz, planlama yapmazsanız daha çok çiftçimiz toprağını terk edecek ve üretimden kopacak" dedi.

Geleneklerimizi birlikte yaşatacağız

Ödemiş Bıçakçı Yörükleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlenen Barbunya Festivali, Yörük Şenliğinde birlik ve beraberliğin önemine değinen Sındır, "Tarihten gelen değerlerimizi günümüzün demokratik değerleri ile harmanlayarak örgütlü toplumun temellerini geliştirmek hepimizin en büyük görevi. Geleneklerimizi birlikte yaşatacak; kadim kültürümüzü gelecek nesillere el ele aktaracağız. Bugün burada dayanışmanın ve paylaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Atamızın dediği gibi; Anadolu'daki son Yörük obasında ocaklar tüttükçe; şafaklarda yüzen al bayrak asla sönmeyecek, dünyadaki hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemeyecek. Yörükler, Zulmün karşısında dimdik durmuş, sevgiye gönül kapılarını sonuna kadar açmış, barış ve kardeşlik türkülerini dilinden düşürmemiş, 'Ferman padişahınsa dağlar bizimdir' diyerek bu toprakların, kadim kültürümüzün güvencesi olmuşlardır. İyi ki varsınız, iyi ki Yörükler var" dedi. n Halil Özcan

Sorumluluklarımızı biliyoruz

Barbunya festivaline destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanından gelen yörüklerimizin yürekleri ve sesleri Ödemiş'imizde. Bu yıl 4. düzenlenen festivalimizin bundan sonraki yıllarda da düzenlenmesi, geleneklerimizin, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması için Ödemiş Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyacağız. Anadolu'nun bizlere öğrettiği bin yıllık kardeşlik ve Cumhuriyetimizin kazandırdığı yüz yıllık pratik ile kültürümüzü yaşatacak; sorumluluklarımızı da görevlerimizi de hep birlikte, el ele yerine getireceğiz" dedi.