Çiftçinin geleceği pamuk ipliğine bağlı

Geçen yılın ödemelerini 2 taksitte alan pamuk üreticileri, bu yılın teşvik rakamlarının açıklanmasını bekliyor. Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, "Siyasi baskılarla fındıkta, mısırda, üzümde taban fiyatı açıklayan hükümet, yıllık 850 bin ton pamuk üreten çiftçiyi de görsün. Girdiler çok arttı. Primlerin 2019 için 1 lira 25 kuruştan açıklanmasını bekliyoruz." dedi.

ÖZEL - Halil Özcan / Pamuk çiftçisi bugünlerde hasata başlayacak. Ancak hükümet, prim rakamlarını henüz açıklamadı. 16 Temmuz'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duyurusunu yaptığı 3. Tarım ve Orman Şurası 15 yıl aradan sonra yeniden toplanacak denilerek tanıtımı yapılmıştı. Bu şuranın çalışmalarına göre Türkiye tarımında 25 yıllık geleceğin planlanması yapılacak. Pamuk prim fiyatlarının bu şuradan çıkacak sonuçlara göre açıklanacağını ifade eden Manemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl, "Şu an pamuk çiftçisi zor durumda. Bir ara Tarım Bakanlığı, tarım programı hazırlamıştı ve tepkiler nedeniyle geri çekilmişti. Uygulanmadan geri çekilen o program üzerinde ya da yeni bir program hazırlıyorlar onu bilmiyoruz ama Türkiye'de tarım artık iyice sıkıştı. Yeni bir program hazırladıklarını düşünüyoruz. Bu program hazırlanırken biz de ürün bazında çiftçinin hakkının verilmesini istiyoruz. Üretim zamanı geldi ama primler hala açıklanmadı." diye konuştu.

Teşvik rakamları açıklansın

Pamuk üreticisine 2019'da ne kadar pirim verilecekse ya da verilmeyecekse onu öğrenmek istediklerini belirten Karagöl, "2018 primlerini dönüm başı 600 kilodan 500'e düşürdüler. Bunun da ramazan Ayı'nda bir kısmını, Kurban Bayramı'nda kalan kısmını ödediler. Çitçi primini 2 taksitte alabildi. Eskiden mayısta ödenen primler ağustosta ödendi. Önümüzü göremiyoruz." dedi. Dönüm başı 500 kiloyla sabitlenen 2018 primlerinin 80 kuruştan verildiğini hatırlatan Karagöl, "Bu sene 1 lira 25 kuruştan verilmesini talep ediyoruz. Primlerin açıklanmasında ısrarcı olmamızın ana sebebi girdi maliyetleri çok fazla arttı. Bazı ilaçlarda yüzde 100 fiyat artışı oldu ama ürün fiyatı aşağıya doğru gidiyor. Pamukta hasat mevsimi geldi. Nasıl ki Karadenizli milletvekillerinin baskısıyla fındıkta taban fiyat açıklanıyorsa, Cumhurbaşkanı da Karadenizli. Büyük ihtimalle onun da etkisi vardır. Aynı şekilde Bursa'da mısır, Manisa'da üzüm taban fiyatı açıklandı. Şimdi de biz pamuk için teşvik rakamının açıklanmasını istiyoruz. Bize de yardımcı olsunlar." ifadelerini kullandı.

Ülkede para yok

Pamuk üretiminin Çanakkale'den başlayıp, Ege, Akdeniz, Güneydoğu'ya uzandığına dikkat çeken Karagöl, "Türkiye'nin 3 bölgesi pamukçu. Fındıktan çok pamuk üretiliyor bu ülkede. Pamuğun 30 çeşit katmadeğeri var. Yağda, yemde, dokuma sanayiinde, tekstilde, silah sanayiinde ve daha bir çok alanda kullanılıyor. Bunları göz önüne alarak devletin bize daha çok ödeme yapması gerekiyor." diye konuştu. Yeni yıla 5 ay kalmasına rağmen primlerin açıklanmamasının ekonomiyle ilintili olduğunu belirten Karagöl, şunları söyledi: "Ülkede para yok, sıkıntı var. Onun için açıklanmadığını düşünüyoruz. Bütçe yapamıyorlar. Düşüncemize göre devlet bir yerlere para ödemekte zorlanıyor. Bizim primlerin ikinci taksitini Merkez Bankası'nda bulunan ihtiyat akçesi, kefen parası olarak da bilinen bu para hazineye aktarılınca verdiler galiba."