Çiğdem yeni 2021'e hazır 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente armağanı nostaljik tramvaylardan Çiğdem, yılbaşı öncesi led ışıklarla donatılarak süslendi. Birinci Kordon’a canlılık getiren araç yeni yıla dair umutları ve olumlu beklentileri de temsil ediyor

Alsancak Limanı ile Cumhuriyet Meydanı arasında gezi amaçlı hizmet veren lastik tekerlekli nostaljik tramvaylardan Çiğdem, yılbaşı süsleri ve led ışıklarla donatıldı. 2021 yılına dair umutları ve olumlu beklentileri besleyen görüntüsüyle Çiğdem, yolu Birinci Kordon’dan geçenlerin büyük ilgisini çekiyor. Her yaştan İzmirlinin, özellikle gün batımı ve nostaljik tramvay fonunda fotoğraf çektiği ve özçekim yaptığı gözleniyor.

Minikler de ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN Anaokulları’nın öğrencileri de “yılbaşı gezileri” kapsamında gruplar halinde Çiğdem’le nostaljik tramvay gezisine katıldı. Evka-4 Yeşiltepe, Evka-2 Sabiha Gökçen, Güzelyalı Nene Hatun, Gürçeşme Zübeyde Hanım ve Görece anaokullarından sevimli minikler, oldukça keyifli anlar geçirdi. İzmir Metro A.Ş.’nin ağırladığı öğretmenlere ve öğrencilere, tur sonunda nostaljik tramvay maketleri hediye edildi.