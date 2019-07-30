CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Torbalı’da kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın sonrası bir açıklama yaptı. Ormanların güvenliği ile ilgili duyulan endişeleri dile getiren Polat, Bakan Pakdemirli’ye ağır sözlerle yüklendi. Polat “Ormanlarımızı ateşe atmaya kimsenin hakkı yok. Ülkenin doğal mirası AKP’nin yalan vaatlerine bırakılamayacak kadar kıymetlidir. Ciğerlerimiz yanıyor, Bakan Pakdemirli seyrediyor ” dedi.

Mahir Polat konuya dair yaptığı açıklamada: “Türkiye’deki toplam ormanlık alanın 22,5 milyon hektar olduğu düşünüldüğünde, bu kadar büyük bir alanın yetersiz sayıda personelle korunamayacağı açıktır. Uzun yıllardır, daha çok geçici orman işçileri eliyle yürütülen yangın önleme ve söndürme faaliyetleri, orman koruma için yürütülen çalışmalar halen çok büyük ölçüde işçiler eliyle sürdürülmektedir.

Ancak ne var ki 24 Haziran seçimlerinden önce geçici işçilere vadedilen hiçbir şey yerine getirilmedi. 5 ay 29 gün görev yapan işçilerin çalışma sürelerinin 10 aya uzatılacağı söylenmesine karşın AKP, 1 yıldır bu konuda hiçbir girişimde bulunmadı. Bu şekilde mevsimlik çalışan işçilerin büyük kısmının temmuz ayında çalışma süreleri doldu. Yangınların yoğunlaştığı bir mevsime girerken işçilerin görev sürelerinin uzatılmaması, göz göre göre ormanlarımızı ateşe atmaktır.

Sözde Taşerona kadro düzenlemesiyle kamuda güvencesiz, kadrosuz istihdama geçirilen tüm işçiler büyük bir yalana malzeme edilirken geçici işçiler de bundan nasibini almıştır. 10 ay çalışacakları yalanıyla kandırılıp, ağızlarına bir parmak bal sürülen geçici işçiler, bir yıldır hükümetin sözünü tutmasını bekliyor. Orman alanlarımız, AKP’nin seçim yalanlarına kurban edilecek kadar değersiz değildir. Kimsenin oy kaygısına geleceğimizi, çevremizi heba edemeyiz. Orman muhafaza memurları da özlük hakları için iyileştirme bekliyor. Herhalde Bakan Pakdemirli yabancı firmalara danışmanlık yapmaktan ormanları düşünmeye fırsat bulamıyor. Bir an önce bu iyileştirme çalışmalarını tamamlamasını bekliyoruz.” dedi.

Polat “ AKP yıllardır ormanlık alanlarımızı yandaşlarına peşkeş çekiyor. Ya katlediyor ya da yakarak kül ediyor. İzledikleri beton siyaseti ile her yıl yüzlerce hektar orman yok oluyor. Eğer gereken önlem alınmazsa gelecek nesillere aktaracağımız tek miras beton olacak.” dedi.