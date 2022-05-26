Çiğli 5. Pati Dostları Festivali'ne hazır

Çiğli Belediyesi, tüm canlıların eşit, adil ve güvenli bir yaşam sürmesine dikkat çekmek amacıyla başlattığı Pati Dostları Festivali'nin beşincisine ev sahipliği yapacak

Çiğli Belediyesinin öncülüğünde Türk Veteriner Hekimleri Birliği, İzmir Hayvan Hastanesi, The Maya Family ve Çiğli Kent Konseyi Hayvan Hakları Meclisinin katkılarıyla düzenlenecek 5. Pati Dostları Festivali 5 Haziran Pazar günü Akvaryum Kafe Restoran’da gerçekleştirilecek. Festivalde, konser, yarışmalar ve spor oyunlarının yanı sıra sahiplendirme ve mama dağıtımı yapılacak. Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu, hayvanseverler ve patili dostlar için “Çilek ve Arkadaşları” isimli oyunu sahneleyecek.

Başkan Gümrükçü: “Aynı gökyüzü altındaki eşit canlılarız”

Pati Dostları Festivali hakkında değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Göreve geldiğimiz günden bu yana eşit haklara ve ortak yaşama olan inancımızla aynı gökyüzü altında yaşadığımız tüm canlılar için hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Özellikle sokak sakinlerimizin beslenme, barınma ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteriyoruz. Bu hizmetlerimizin yanı sıra eşit haklar ve ortak yaşam konusunda toplumsal farkındalığımızı artırmak adına da Pati Dostları Festivali’ni düzenliyoruz. Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz Pati Dostları Festivali'nde birbirinden keyifli aktiviteler hayvanseverleri bekliyor. Tüm İzmirlileri festivalimizde coşkumuza eşlik etmeye bekliyoruz” diye konuştu.