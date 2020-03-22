Çiğli Belediyesi'nden 100 bin virüs broşürü

Çiğli Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de hızla yayılan koronavirüs tehlikesine karşı çalışmalarını farklı alanlarda yürütüyor.

Koronavirüsün bulaşma ve korunma yollarının anlatıldığı broşürler ilçede gerekli görülen yerlere asıldı. Ülkede her geçen gün etkisini artıran koronavirüse karşı Çiğli Belediyesi, dezenfekte, kurum içi önlemler, hastanelerle koordinasyon çalışmalarına bir yenisini ekledi. Koronavirüse karşı Çiğli Belediyesi hazırlanan 100 bin tedbir afişini Çiğli'de başta apartman girişleri olmak üzere açık işletmeler, duraklar, eczaneler, berber ve kuaförler, dolmuşlar, fırın ve marketler, iş hanları, sivil toplum kurumları, siyasi partiler, banka ve avm girişlerine astı. Dağıtılan afişlerde koronavirüsün tanımı, hastalığın belirtileri ve korunma yöntemleri yer alıyor.

Sağlıkçılar için maske

Çiğli Belediyesi tarafından koronavirüs salgınına karşı mesai harcayan Çiğli’deki sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılamak üzere örnek bir proje hayata geçirildi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Halk Eğitimi Merkezi atölyelerinde dikiş bilen kadın meclis üyeleri ile belediye çalışanlarının maske üretimine geçmesini sağladı. Başkan Utku Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, koronavirüs ile mücadele sürecine katkı sunmak adına ilçemiz sınırları içinde bulunan hastanelerin idarecileriyle görüştük. Toplantıda başhekimlerimiz maske konusunda belediyemizden destek talebinde bulundular. Hemen harekete geçtik. Çiğli Halk Eğitimi Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Atölyelerini bize tahsis ettiler. Bu işte meclis üyelerimiz Eylem Özdemir ve Aynur Çelik bizzat görev üstlendiler. Kadın personellerimiz ve dikiş hocalarının katılımıyla Çiğli Halk Eğitim Merkezi Dikiş Atölyesi’nde maske dikim çalışmalarına başladık. Dikilen maskeleri ihtiyaç durumlarına göre hastanelere gönderiyoruz. Bu kritik süreçte sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.