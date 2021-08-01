Çiğli Belediyesi'nden yangın bölgelerine destek

Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ÇAK), Antalya’nın turistik ilçesi Manavgat’ta meydana gelen ve geniş bir alana yayılarak kontrol altına alınamayan orman yangını bölgesinde yapılan çalışmalara destek olmak için Antalya’ya gitti

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’nın Manavgat ilçesinde Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken Çiğli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çiğli Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi de lojistik çalışmalara destek olmak amacıyla bölgeye gitti. ÇAK ekibi, yerleşim alanlarına kadar sıçrayarak can ve mal kayıplarının yaşandığı bölgede yangından zarar gören vatandaşlara destek oluyor.

1 araç ve 5 personel Manavgat’ta destek verecek

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün talimatıyla yola çıkan ekipte bir adet tam teçhizatlı arama kurtarma aracı ve 5 deneyimli personel yer aldı. Aralarında sağlık personellerinin de bulunduğu ekip, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen alanlarda yürütülen lojistik destek çalışmalarında görev alıyor.

Çiğli Belediyesi’ne ait bir arazöz de yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere AFAD’ın talebiyle Marmaris’e gönderildi.

Başkan Gümrükçü: "Geleceğimiz için dayanışma günü"

Son günlerde farklı şehirlerde meydana gelen orman yangınlarını endişe ve üzüntü içerisinde takip ettiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Ülkemizin dört bir yanından peş peşe gelen orman yangını haberleri hepimizin yüreğini dağladı. Özellikle Manavgat’ta yaşanan yangının yerleşim alanlarına sıçraması elim sonuçlara yol açtı. Çiğli Belediyesi olarak, daha önce İzmir ve Elazığ depremlerinde olduğu gibi bugünde sorumluluk alarak yaşanan krizin en az hasarla atlatılması için bölgeye arama kurtarma ekibimizi yolladık. 1 arazözümüz de Marmaris’teki çalışmalarda kullanılacak. Umarım yaşanan bu acı süreç çok daha vahim sonuçlara ulaşmadan sonlandırılır ve o bölgelerdeki yaralarımızı bir an önce sarmaya başlarız. Sadece Manavgat’ta değil orman yangınlarının meydana geldiği diğer şehirlerimizdeki gelişmeleri de yakından takip etmeye devam ediyoruz” dedi.

