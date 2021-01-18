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Çiğli Belediyesi'ne ambulans bağışı

Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde sağlıklı toplum hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, Çiğli Rotary Kulübü, Çankaya Rotary Kulübü, Güney Kore Jeju-Tammora ve Jeju-Herb Rotary Kulüpleri ve Rotary Vakfı'nın katkılarıyla bağışlanan tam donanımlı ambulansı araç filosuna dahil etti

Çiğli Belediyesi'ne ambulans bağışı
18 Ocak 2021 Pazartesi 15:23

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla ilçe sınırları içerisinde ikamet eden hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları sağlık kurumlarına götürüp, tedavi ve kontrol işlemlerinden sonra tekrar evlerine bırakan Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, bağışlanan tam donanımlı ambulans ile çok daha fazla vatandaşa acil müdahale ve hasta nakil hizmeti sağlamaya başlayacak. Yenilenen araç filosuyla kısa süre içerisinde hasta taşıma kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor.

Başkan Gümrükçü: "Sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız"

Ambulans bağışında katkısı bulunan vakıf ve kulüp yöneticilerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Gümrükçü, "İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın sağlık ile ilgili taleplerini karşılamak adına özveriyle çalışıyoruz. Devam eden hizmetlerimizin yanı sıra çeşitli girişimlerde de bulunuyoruz. Son olarak Rotary Vakfı ve kulüp yönetimleriyle görüşmelerde bulunduk. Karşılıklı iş birliğimiz devam edecek. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin daha iyi hizmet alabilmesi için belediyemize tam donanımlı bir ambulans bağışladılar. Yenilenen araç filomuzla çok daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza acil müdahale ve hasta nakil hizmeti sunacağız. İlçemizde ikamet eden hiçbir vatandaşımızı sahipsiz ve çaresiz hissettirmeyeceğiz" dedi.

Etiketler; #Çiğli Belediyesi
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