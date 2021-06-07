EVİNDE YİNE DÜŞTÜ!
EVİNDE YİNE DÜŞTÜ!
0
İKİ TREN ÇARPIŞTI: 38 ÖLÜ!
İKİ TREN ÇARPIŞTI: 38 ÖLÜ!
0
TRUMP'A FACEBOOK DARBESİ!
TRUMP'A FACEBOOK DARBESİ!
0
ÖNCE TEMİZLİK SONRA KUTLAMA
ÖNCE TEMİZLİK SONRA KUTLAMA
0

Çiğli Belediyesi'nin geliri yüzde 22 arttı!

Çiğli Belediyesi, zorlu Pandemi döneminde hayata geçirdiği hizmet ve sosyal destek çalışmalarına rağmen 2020 yılı bütçesini bir önceki yıla nazaran %22 artırarak 218 milyon 666 bin TL net gelir elde etti

Çiğli Belediyesi'nin geliri yüzde 22 arttı!
07 Haziran 2021 Pazartesi 14:04

Çiğli Belediyesi’nde Başkan Utku Gümrükçü’nün göreve gelmesiyle kurum içerisinde alınan sıkı mali disiplin kararları meyvelerini vermeye başladı. Çiğli Belediyesi, tüm dünyada ekonomik krizlere yol açan Pandemi döneminde toplum sağlığını korumak adına hayata geçirdiği hizmet ve sosyal destek harcamalarına rağmen 2019 yılında 179 milyon 932 bin TL olan net gelirini %22 artırarak 2020 yılında 218 milyon 666 bin TL’ye yükseltti. Pandemi dönemi boyunca gerek sağlık gerekse ekonomik anlamda hayata geçirdiği birçok hizmet ve proje ile adından sıkça söz ettiren Çiğli Belediyesi, Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde hizmetten kısmadan tasarruf eden belediyecilik modeli ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Başkan Gümrükçü: “Hem hizmet hem tasarruf ediyoruz”

Doğru mali planlamanın hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırdığını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Göreve gelirken her anlamda şeffaf bir belediyecilik örneği göstereceğimizin sözünü verdik. Bu doğrultuda ilk iş olarak bütçemizi iyileştirecek önemli tasarruf kararları aldık ve bu kararları kamuoyu ve kent paydaşlarımızla paylaştık. Tam da bu süreçte tüm dünyada sağlık ve ekonomik açıdan büyük zararlara yol açan Covid-19 salgını ortaya çıktı. Çiğli Belediyesi olarak, Pandemi döneminde temel belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra toplum sağlığını korumaya yönelik her türlü tedbiri aldık. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdik. Esnaflarımıza ayni ve nakdi desteklerde bulunduk. Bu zorlu süreçte ekonomik anlamda aldığımız kararlara bağlı hareket ederek hizmetten kısmadan gelirlerimizi bir önceki yıla nazaran %22 oranında artırdık. Mevcut malı disiplinle belediyemizin her bir kuruşunu kentimizin geleceği için harcamaya devam edeceğiz” dedi.

Etiketler; #Çiğli Belediyesi #Utku Gümrükçü
Önceki Haber
Altınordu'nun gözü Berke'de
Sonraki Haber
Ücreti çok bulan damat tarafı, kuaförleri dövdü!
İzmir itfaiyesindeki skandal olaya karışan kadınlar açıklama yaptı
İzmir itfaiyesindeki skandal olaya karışan kadınlar açıklama yaptı
0
Karaburun'da Başkan isyan etti: İçki karalamasında bıktık usandık!
Karaburun'da Başkan isyan etti: İçki karalamasında bıktık usandık!
0
Nostaljik Bergama Vapuru Körfez turlarına hazır
Nostaljik Bergama Vapuru Körfez turlarına hazır
0
2 kızı yurt dışına kaçırılan baba isyan etti: Onlar benim her şeyimdi
2 kızı yurt dışına kaçırılan baba isyan etti: Onlar benim her şeyimdi
0
İzmir'de mevsimlik işçiler aşılanıyor
İzmir'de mevsimlik işçiler aşılanıyor
0
Cıstır: AB’ye yakınlaşınca Romanlar gündeme geliyor
Cıstır: AB’ye yakınlaşınca Romanlar gündeme geliyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.