Çiğli Belediyesi tamir ettirdi

Çiğli Belediyesi koronavirüs salgını sürecinde evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşın çalarken tellerini kopardığı bağlamasını tamir ettirdi.

Covid-19 salgınına karşı Çiğlili vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fedakârca mücadele eden Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Vefa Destek ekibi, gelen ilginç talepleri de geri çevirmeden yerine getirmeye devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan Çiğli ilçesine bağlı Ataşehir Mahallesi’nde ikamet eden 66 yaşındaki Remzi Keçeci’nin talebi üzerine harekete geçen Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Vefa Destek ekibi, telleri kopmuş bağlamayı verilen adresten aldı. Ekipler, bağlamın tellerini götürdükleri atölyede tamir ettirdikten sonra Remzi Keçeci’ye tekrar teslim etti.

Hizmetin zamanı olmaz

Vatandaşlardan gelen talepleri karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Covid-19 ile mücadele kapsamında kurduğumuz Vefa Destek ekibimiz, evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar. Bu süreçte farklı taleplerle de karşılaşıyoruz. Bunlardan biri de Ataşehir Mahallemizde oturan Remzi amcamızdan geldi. Evinde geçirdiği bu süreçte kendisine yol arkadaşlığı yapan bağlamasının telleri kopmuş. Ekiplerimiz hemen harekete geçti. Remzi amcamızın bağlamasını aldı ve tamir ettirip evine bıraktı. Kıymetli Remzi amcamızın sanata olan ilgisi bizleri duygulandırdı. Çiğli Belediyesi olarak, sanata olan desteğimiz her zaman ve her koşulda devam edecek” dedi.

Eğitimim yarım kalmadı

Bağlamasının tamir ettirilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirten Remzi Keçeci, “Alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası, evdeki vaktimi değerlendirmek için internetten saz satın aldım. Çalışırken telleri koptu. Sokağa çıkmamızın yasak olmasından dolayı Çiğli Belediyesi Whatsapp ekibinden, görevli arkadaşlarla irtibata geçtim. Sağ olsunlar 45 dakikada geldiler. Sazımı alıp, kısa süre içerisinde tamir ettirip geri evime bıraktılar. Çiğli Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü başta olmak üzere onun şahsında tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.