Çiğli Belediyesi zemin iyileştirme kontrollerini sıklaştırdı

Çiğli Belediyesi, Kahramanmaraş depremi sonrası yeni ruhsat başvurusunda bulunan yeni inşaatlara yönelik zemin etüdü ve yapı güvenliği denetimlerini sıklaştırdı.

Çiğli Belediyesi zemin iyileştirme kontrollerini sıklaştırdı
21 Mart 2023 Salı 13:32

Çiğli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında yerinde denetim uygulamasına hız verildi. Zemin iyileştirme uygulaması denetimleri sırasında, arazide doğru makinanın kullanılmadığı ve istenilen derinliğe inilmediği tespit edilen projenin zemin iyileştirmesi belediye tarafından kabul edilmeyecek. Başvurusu ve belediye teknik personelleri tarafından kontrolü yapılmamış zemin iyileştirme yöntemleri de ruhsat eki dosyasına dahil edilmeyecek. Ayrıca 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine istinaden duvarların betonarme elemanlara esnek bağlantılarla bağlanmasına ilişkin laboratuvar tetkik sonuçları ile uygulamada bu imalatların projeye uygunluğuna dair belgeler yapı denetim firmalarından talep edilecek. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra projelerin hak edişleri verilecek.

Başkan Gümrükçü: "Denetimleri sıkı tutacağız"

Uygulamayla ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kahramanmaraş depremi, inşaat yapımındaki en ufak ihmallerin dahi nasıl büyük acılara sebep olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi. Ülkece karşı karşıya kaldığımız bu vahim tablodan dersler çıkarmalıyız. Çiğli Belediyesi olarak, gerek yeni inşaat ruhsatı başvurularında gerekse sonraki aşamalarda en ufak detaylara kadar denetimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz. Yönetmeliklere ve projeye uygunluğu sıkıntılı olan yapılara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Çiğlili hemşehrilerimizin güvenle ve huzurla oturacakları yapıların ilçemize kazandırılması noktasında üzerimize düşen sorumluluklar doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 


 

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