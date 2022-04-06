Çiğli Belediyesi’nde E-Ruhsat Dönemi Başladı

Çiğli Belediyesi kurum içi işleyişi hızlandırmak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla başlattığı dijitalleşme çalışmaları kapsamında İzmir'de bir ilke imza atarak inşaat ruhsatı başvurularını dijital mecraya taşıdı

Çiğli Belediyesi’nde Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde başlatılan kurum içi dijital dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. E-İmar, e-Randevu, CRM ve Dijital Arşiv uygulamasının ardından e-Ruhsat uygulaması da dijital mecrada vatandaşların hizmetine sunuldu. 4 Nisan Pazartesi günü itibarıyla uygulanmaya başlayan yeni sistemde inşaat ruhsatı başvuruları yalnızca online mecradan yapılabilecek.

Özgün ve yenilikçi dijital dönüşüm

E-Ruhsat uygulaması ile ruhsat başvuru, inceleme ve analiz süreçleri dijitalleştirilerek proje hazırlama, yapı denetim ve malik bilgilendirme aşamaları uçtan uça internet teknolojisiyle zamandan, iş gücünden ve kağıt tüketiminden tasarruf edilerek gerçekleştirilecek. Uygulamanın kullanımını güçlendirmek amacıyla MIS, EBYS, dijital arşiv, e-imza, e-devlet, SMS ve mail platformlarıyla entegrasyonu sağlanacak. Raporlama tekniği kullanılarak iş yükünü yönetme ve iş atama konularında özgün ve yenilikçi stratejiler geliştirilecek.

Başkan Gümrükçü: “Çiğli, yeni nesil belediyecilikte öncü olacak”

Dijital dönüşüm çalışmalarında öncü olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Kurumsal yapımızı ve operasyonel süreçlerimizi güçlendirmek, vatandaşlarımıza kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet sunmak amacıyla çağın imkanlarından yararlanarak kurumsal dönüşümümüzü sürdürüyoruz. Bu kapsamda e-İmar, e-Randevu, CRM ve Dijital Arşiv hizmetlerimizin ardından e-Ruhsat uygulamamızı da dijital mecraya taşıdık. Bu uygulama vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak. İnşaat ruhsatı başvurusunda bulunmak için belediyeye gelmelerine gerek kalmayacak. Başvurularını uygulamamız üzerinden rahatlıkla yapabilecekler. Evrak temini ve süreç takibi konusunda yaşadıkları sıkıntılar ortadan kalkacak. Vatandaşlarımıza sağladığı tüm bu artıların yanı sıra yeni sistem ile kağıt tüketiminde de çok ciddi oranda tasarruf sağlayacağız. Başlattığımız bu dijital atılımın diğer il ve ilçe belediyelerinde de yaygınlaşmasını umuyorum. Bu anlamda her türlü bilgi paylaşımına, fikir alışverişine ve iş birliğine açığız” diye konuştu.