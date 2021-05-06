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Çiğli Belediyesi’nden Balıkçılara “Tam Kapanma” Desteği

Çiğli Belediyesi, 17 Mayıs 2021 tarihine kadar süreceği açıklanan tam kapanma döneminde balığa çıkması yasaklanan balıkçılara gıda kolisi desteğinde bulundu

Çiğli Belediyesi’nden Balıkçılara “Tam Kapanma” Desteği
06 Mayıs 2021 Perşembe 14:02

Pandemi döneminin ilk gününden itibaren toplumun farklı kesimlerine yönelik hayata geçirdiği sosyal yardımlaşma uygulamalarıyla adından sıkça söz ettiren Çiğli Belediyesi, son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Tam Kapanma genelgesiyle balığa çıkması yasaklanan balıkçılara yönelik örnek bir dayanışmaya imza attı. İlçede bulunan Sasalı Balıkçılar Kooperatifi ile yapılan görüşmeler sonucunda ağırlıklı olarak Sasalı ve Kaklıç bölgelerinde ikamet eden 84 balıkçıya gıda kolisi desteğinde bulunuldu.

Başkan Gümrükçü: “Balıkçılığı yaşatacağız”

Çiğli’nin kalkınma planları arasında balıkçılık sektörünün önemli bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, “Kentimiz, sahip olduğu doğal özellikler bakımından çok önemli bir balıkçılık potansiyeline sahip. Göreve gelir gelmez uzun yıllardır ihmal edilmiş balıkçılık sektörüyle ilgili ciddi çalışmalar yaptık. Zaten zorlu şartlarda balıkçılık yapan hemşehrilerimiz Pandemi koşulları nedeniyle ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Çiğli Belediyesi olarak, tam kapanma döneminde getirilen kısıtlamalar dolayısıyla balıkçılığa çıkamayacak vatandaşlarımıza gıda kolisi desteğinde bulunduk. Hayatın normale dönmesiyle birlikte mesleki anlamda karşılaştıkları sorunları da çözmek için ciddi adımlar atacağız. İlçemizdeki her bir vatandaşımızla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Mehmet Ursa: “Utku Başkanımız her zaman yanımızda oldu”

Avlanma yasağıyla birlikte balıkçıların oldukça sıkıntılı günler yaşadığını belirten Sasalı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Ursa, “Aileleriyle birlikte değerlendirirsek ilçemizde yaklaşık bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Getirilen kısıtlamalar sonrasında bu aileler elektrik, su faturalarından tutun da mutfak alışverişlerini karşılayamaz oldu. Kimsenin arayıp sormadığı bu süreçte balıkçı arkadaşlarımıza Çiğli Belediyesi sahip çıktı. Sağ olsun Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü, en zor zamanımızda bizleri yalnız bırakmayarak çok güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Kendisine şahsım ve yönetimim adına bir kez daha teşekkür ediyorum.
 

Etiketler; #çiğli #Çiğli Belediyesi #balıkçı destek #tam kapanma
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