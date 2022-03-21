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Çiğli Belediyesi’nden istihdama destek

Çiğli Belediyesi tarafından, istihdama destek olmak amacıyla başlatılan "İş Garantili İstihdama Destek Projesi" kapsamında iş arayan vatandaşlar ile iş verenler bilgilendirme seminerinde bir araya gelecek

Çiğli Belediyesi’nden istihdama destek
21 Mart 2022 Pazartesi 14:54

İŞ'TE Çiğli Girişimcilik Ofisi'nin organizatörlüğünde hayata geçirilecek İş Garantili İstihdama Destek Projesi’nin ilk bilgilendirme semineri 24 Mart Perşembe günü saat 10:00’da Çiğli Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenecek. AOSB Mesleki Eğitim Müdürü Oktay Üşümez'in yönlendiriciliğini yapacağı seminerde, iş arayan en az lise mezunu ve 18-35 yaş arası vatandaşlar ilgi alanları ve yeteneklerine göre Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikalarda değerlendirilecek. CNC tezgah operatörü, kaynakçı, Abkant operatörü, film baskı operatörü, soğutma teknisyeni ve elektrik teknisyeni alanlarında 27 hafta sürecek mesleki eğitimler boyunca vatandaşlara sigorta ve bir miktar maaş ödemesi yapılacak. Vatandaşlar, altı buçuk aylık sürecin ardından alacakları kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgeleriyle fabrikalarda tam zamanlı çalışmaya devam edebilecek.

Başkan Gümrükçü: “Çiğli’de işsizlik konuşulmayacak”

İşsizlik sorununa Çiğli özelinde kalıcı bir çözüm sağlamak istediklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İlçemizdeki fiziki ihtiyaçların yanı sıra işsizlik sorununa da çözüm üretmek için çaba harcıyoruz. Özellikle Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin potansiyeline doğru yön vermek adına görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Kısa süre içerisinde İŞ'TE Çiğli Girişimcilik Ofisi'mizin öncülüğünde önemli bir projeyi daha hayata geçireceğiz. Bu proje doğrultusunda iş arayan vatandaşlarımız ile iş verenler bir araya gelecek. Taraflar taleplerini birbirleriyle paylaşacak. Projeye dahil olan vatandaşlarımız, yatkınlıklarına göre ilçemizde faaliyet gösteren fabrikalarda mesleki eğitim alarak istihdam zincirine dahil olacak. Şuana kadarki görüşmelerimizde projeye katkı vereceklerini belirten iş insanlarına teşekkür ediyorum. Diğer iş verenleri de projemize destek olmaya davet ediyorum. Bu sorunu el ele vererek çözebiliriz. Hiçbir hemşehrimizin yatağa aç girmediği bir Çiğli için her türlü iş birliğine hazırız” dedi.

Etiketler; #çiğli #Çiğli Belediyesi #istihdam #işsizlik
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