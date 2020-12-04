Çiğli'de 1 kişiyi tüfekle yaralayıp eski eşini kaçıran şüpheli yakalandı

Çiğli ilçesinde, erkek arkadaşını pompalı tüfekle yaraladığı eski eşini otomobille kaçıran şüpheli, polisin takibi sonucunda yakalandı.

Çiğli'de 1 kişiyi tüfekle yaralayıp eski eşini kaçıran şüpheli yakalandı
04 Aralık 2020 Cuma 12:37

Balatçık Mahallesi'nde bekleyen S.D, eski eşi D.İ. ile evden çıkıp otomobile binen C.B'ye pompalı tüfekle ateş etti. C.B. yaralanırken S.D, D.İ'yi kiraladığı otomobile bindirip kaçırdı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. C.B, 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde incele yapan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından plakasını belirlediği kiralık otomobili takibe aldı. Şüpheli S.D'nin yönetimindeki otomobil, Menemen ilçesinde durduruldu. D.İ. ile şüpheli S.D. ifade işlemleri için emniyete götürüldü. D.İ'nin erkek arkadaşı olduğu öğrenilen C.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Önceki Haber
Göztepe, Kayserispor maçına hazır
Sonraki Haber
Göztepe'de 2'si futbolcu 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.