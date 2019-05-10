Çiğli'de 19 Mayıs, 5 gün kutlanacak

Bağımsızlığımızın sembolü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen 'İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl' etkinliklerinde kapsamlı bir programla kutlanacak.

Çiğli Belediyesi bu yıl 19 Mayıs etkinliklerinde de bir ilke imza atacak. Gazeteci Hasan Tahsin'in 15 Mayıs 1919'da ilk kurşunu atarak İzmir'in işgaline karşı mücadeleyi başlatmasını hatırlatan Başkan Utku Gümrükçü, "Bağımsızlığımızın sembolü olan 15 Mayıs 1919 ile 19 Mayıs 1919 tarihlerini birleştirip 5 günlük kapsamlı bir etkinlik hazırladık. İzmir'in tarihi ile Türkiye'nin tarihi birdir. Bağımsızlığımızın sağlandığı dönüm noktalarını hemşehrilerimize bir bütün olarak anlatacağız" dedi.

Fener alayı

Çiğli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için ilk kez geniş kapsamlı bir etkinlik programı gerçekleştirilecek. Beş gün boyunca sürecek olan etkinlik programında konserlerden, söyleşilere, satranç turnuvasından, halk oyunları gösterisine kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Fener alayı ve kortej yürüyüşleriyle de Çiğli halkının bu coşkuya ortak olması sağlanacak.

Direnişin sembol ismi unutulmadı

19 Mayıs kutlamaları, İzmir'in işgaline karşı gelen ve halkı direnişe çağıran, Kurtuluş Savaşının sembol isimlerinden Gazeteci Hasan Tahsin'in, ilk kurşunu attığı 15 Mayıs tarihinin yıldönümünde saat 16.00'da Egekent Parkı'ndan başlayacak olan kortej yürüyüşü ile başlayacak. Belediye tören alanında sona erecek kortej yürüyüşünün ardından Atatürk büstüne çelenk sunumu töreni gerçekleştirilecek.

Ünlü sanatçılar sahne alacak

Etkinlikler kapsamında 15 Mayıs'ta düzenlenecek ve moderatörlüğünü Nazan Keskin'in yapacağı "100. Yılında İşgalden Kurtuluşa" söyleşisine akademisyen Elfin Tataroğlu ve Nasuh Mahruki konuşmacı olarak katılacak. 16 Mayıs'ta düzenlenecek '100. Yılında Milli Mücadele' söyleşisine Gazeteci Tevfik Kızgınkaya ve Prof. Dr. Suat Çağlayan konuşmacı olarak katılacak. Aynı gün ünlü tiyatro oyuncusu Utku Erişik de, tek kişilik gösteri 'Hoşgelişler Ola' ile sahne alacak. Erişik, sergileyeceği sahne performansıyla Cumhuriyetin yoksul ama onurlu, yorgun ama idealist insanlarını ve Kurtuluş Savaşını anlatacak. 17 Mayıs'ta ise ünlü rock grubu Grup Redd sahne alacak. Etkinlikler 18 Mayıs'ta Ataşehir Mahallesi Akvaryum Kafe'den başlayıp konser alanında sona erecek fener alayı ile devam edecek. Aynı gece gençlerin severek dinlediği Ogün Sanlısoy vereceği konserle kurtuluş coşkusunu yaşatacak. Ayrıca 18 - 19 Mayıs tarihlerinde satranç turnuvası düzenlenecek.

Herkes davetli

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşının önemini bir kez daha vurgulamak amacıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını beş gün süren etkinliklerle kutlayacaklarını söyledi. Tüm Çiğli halkını bu coşkuya ortak olmaya çağıran Başkan Gümrükçü, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele Hareketini başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. yılını büyük heyecan ve coşkuyla kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerimizle Çiğlimizde 'İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl' başlığı altında bir dizi söyleşi, konser, tiyatro ve etkinlikler düzenliyoruz. Tüm Çiğli halkını bizlerle bu coşkuyu yaşamaya davet ediyorum" dedi.