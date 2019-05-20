Çiğli'de 200 genç yarıştı

Çiğli Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç turnuvasına katılan 200 sporcu iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Çiğli'de 200 genç yarıştı
20 Mayıs 2019 Pazartesi 10:51

Çiğli Belediyesi "İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl" etkinlikleri kapsamında iki gün süren satranç turnuvası düzenlendi. Çiğli Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) İzmir temsilciliği tarafından düzenlenen satranç turnuvasında heyecanlı dakikalar yaşandı. Çiğli Pelikan Sosyal Tesislerinde düzenlenen turnuvayı TSF İl Temsilcisi Mustafa Ulusoy, TSF Çiğli Temsilcisi Yasemin Engel, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Tülin Koç ve aileler de izledi.

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