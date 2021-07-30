Çiğli'de 3. Pati Dostları Festivali düzenlendi

Çiğli Belediyesi tarafından, üçüncüsü düzenlenen Pati Dostları Festivali hayvanseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi

Akvaryum Kafe Restaurant bahçesinde düzenlenen festivalde hayvanseverler ve patili dostlar üçüncü kez bir araya geldi. Gün boyunca düzenlenen konser, çocuk tiyatrosu, spor oyunları ve yarışmaların yanı sıra sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi ve ücretsiz mama dağıtımı da yapıldı. Çiğli Hayvan Hakları Meclisi ve ilçede faaliyet gösteren hayvan hakları dernekleri festival alanında kurdukları stantlarda hayvan severlere hayvan haklarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Sokak sakinlerinin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması adına satış yapılan stantlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ayrıca festivale katılan tüm hayvanseverlere sokak sakinlerini beslemeleri için ücretsiz mama dağıtımı yapıldı.

7 patili dostun yuvası oldu

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan çadırda sahipsiz bırakılan hayvanların sahiplendirilmesi adına çalışmalarda bulunuldu. Ameliyat masrafları Çiğli Belediyesi tarafından üstlenilen bir engelli kedi ve altı sokak sakini, hayvanseverler tarafından sahiplenildi. Ameliyat olacak kediyi sahiplenen vatandaşın gözyaşlarını tutamaması festival alanında duygu dolu anlara sahne oldu.

Festivale yoğun ilgi gösteren çocuklar için de çeşitli aktiviteler düzenlendi. Yüz ve balon boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, çocukların ebeveynleriyle birlikte katıldığı halat çekme ve çember atma yarışmaları düzenledi. Çember atma yarışmasının kazananına Çiğli Belediyesi Spor Okullarında 1 ay ücretsiz kurs ödülü verildi. Sportif etkinliklerin yanı sıra Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ekibi tarafından “Sihirli Kitap” çocuk oyunu sahnelendi. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Heykel Atölyesi’nin kurduğu stantta çocuklarla birlikte heykel yapıldı.

HES kodlu anahtarlık hediyesi

Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün festival alanına kurduğu stanta HES kodlarıyla birlikte gelen hayvanseverlere kamu kurumları ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde pratik olarak kullanabilecekleri HES Kodlu anahtarlık hediye edildi.



Başkan Gümrükçü: “Hep birlikte Çiğliyiz”

Pati Dostları Festivaline gösterilen ilgilinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Göreve gelirken Çiğli’yi herkes için yaşanabilir bir kent haline getireceğimizin sözünü vermiştik. Bu doğrultuda, hayatı yalnızca insanlar için değil sokak sakinlerimiz için de güvenilir ve huzurlu kılmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üçüncüsünü düzenlediğimiz Pati Dostları Festivalimizde hayvanseverler ile yeniden bir araya geldik. Sokak sakinlerimizle birlikte gece geç saatlere kadar keyifli vakit geçirdik. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi yaptığımız işin kıymetini hepimize bir kez daha gösterdi. Sokak sakinlerimizin hakları konusunda toplumsal bilinç seviyemizi artırmak amacıyla başlattığımız bu festivali önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğiz” dedi.