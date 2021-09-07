Çiğli'de 9 Eylül yürüyüşü

Çiğli Belediyesi, İzmir’in kurtuluşunun 99. yıl dönümünü düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak

İlk olarak, 8 Eylül Çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yenilenen Çiğli Atatürk Stadı'nın açılışı yapılacak. Ardından ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, spor kulüplerinin ve vatandaşların katılımıyla Büyük Bağımsızlık Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Etkinlikler, Çiğli Kaymakamlığı karşısında düzenlenecek ve şair Atölyesi Behramoğlu, Yazar Barış İnce ve CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın'ın konuşmacı olarak katılacağı "Sanat, Hayat, Toplum" Paneli ile sona erecek.

Başkan Gümrükçü: "9 Eylül'e yakışır bir gün olacak"

İzmir'in kurtuluşunu her yıl olduğu gibi bu yılda coşkulu bir şekilde kutlayacaklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "9 Eylül, hem Güzel İzmir'imiz hem de ülkemiz için çok önemli bir gün. Hiçbir kirli ayağın topraklarımız üzerinde barınamayacağını tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Milli Mücadelemizin simgesidir. 9 Eylül’ü tarihine yakışır bir şekilde kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimi kutlamalarımıza katılarak coşkumuza ortak olmaya bekliyorum” dedi.