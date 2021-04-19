Çiğli'de acı veda! Başkan gözyaşlarını tutamadı

Covid-19 sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşama gözlerini yuman Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan düzenlenen duygu dolu törenle sonsuzluğa uğurlandı

Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan için uzun yıllardır hizmet ettiği Çiğli Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Atila Sertel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ile siyasi partilerin ilçe başkanları, parti teşkilatları, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, belediye bürokrat ve personeli ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Konuşmaların ve taziye kabulünün ardından tören alanından dua ve karanfillerle uğurlanan cenaze Sasalı mezarlığında defnedildi.

Oğul Egemen Avdan: “Acımız büyük"

Tarif edilemez bir üzüntü içerisinde olduklarını ifade eden Mustafa Avdan'ın oğlu Egemen Avdan, "Çok sevdiğim, örnek aldığım babamı koronaya kurban verdim. Annem karantinada, abim Kanada'da olduğu için 2 yıldır görüşemiyoruz. Büyük acı yaşadık. Babam herkesi seven, kimseyi kırmayan, ilkeli bir insandı. Evlatları olarak gurur duyuyoruz. Güvendiğimiz dağ gibi adamı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama ona duyulan sevgi ve saygıyla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Başkan Gümrükçü: “Çiğli'ye sevdalı bir gönül adamıydı”

Yaşadığı üzüntü nedeniyle ayakta durmakta zorluk çeken ve konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Başkan Utku Gümrükçü, “Hayatımın en zor konuşması. Mustafa ağabeyi tanımak ve onunla beraber çalışmak çok büyük bir ayrıcalıktı. Bu ayrıcalığı bize yaşattı. Belki bugün farkında değiliz ama Çiğli çok şey kaybetti. Olmadığı her günü yaşayacağız, göreceğiz. Mustafa Avdan demek yaşam sevgisi demekti. Mustafa Avdan insan sevgisiydi, Çiğli sevgisiydi. Mustafa Avdan Çiğli'nin taşını toprağını, insanını candan severdi. Mekanı Cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Allah ondan razı olsun" dedi.

Hüsnü Boztepe: “Çok üzgünüz”

Meclis çatısı altında Mustafa Avdan ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Çiğli Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe "Mustafa abiyi 2 yıldır tanıyorum ama 40 yıllık bir arkadaşımı uğurlar gibi üzgünüm. Mecliste uyum içinde çalışıyorsak onun sayesindeydi. Pazar yerlerine ve kalabalık yerlere gitme, dolaşma oraları diyordum. Ama beni dinlemedi. Kendisi görev şehididir. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Törende konuşan CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, "Mustafa ağabey uzun yıllardır tanıdığımız, kalbi Çiğli için atan değerli bir büyüğümüzdü. Ayrım gözetmeden tüm Çiğlililere hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışırdı. Kaybı hepimizi derinden yaraladı. Mekanı cennet olsun" dedi.

Konuşmaların ardından okunan dua eşliğinde Mustafa Avdan Sasalı’da toprağa verildi.